Esta quarta-feira é o dia de todas as decisões para o Orçamento do Estado para 2022. Com um chumbo anunciado (que levará Marcelo Rebelo de Sousa a dissolver a Assembleia da República), restam cinco horas ao governo para conseguir apoios e viabilizar o documento. Ponto a ponto, esta é a discussão que decide o futuro político do país.

Orçamento aprovado? Para já, não . A Assembleia da República vota hoje, na generalidade, a proposta de Orçamento do Estado para 2022, que deverá ser chumbada caso se concretizem os votos contra anunciados pelo PCP e pelo BE . Segundo as declarações de voto até agora anunciadas, o PS irá votar a favor, o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues vão abster-se, e o PSD, BE, PCP, CDS, IL e Chega vão votar contra .

Caso estas declarações de voto se concretizem, a proposta orçamental será chumbada com 108 deputados a favor, 115 contra e 5 abstenções, se todos os 230 parlamentares estiverem presentes. A votação deverá realizar-se da parte da tarde, depois do fim do debate parlamentar no plenário.

Caso o Orçamento do Estado seja chumbado hoje, o presidente da República já anunciou que irá dissolver o parlamento e convocar de eleições legislativas antecipadas. Cinco horas para decidir A segunda metade do debate na Assembleia da República estava marcada para as 10:00 desta quarta-feira. Mas à hora marcada, o governo ainda não tinha entrado no hemiciclo. Os analistas e jornalistas presentes no parlamento, falavam de "movimentações", indiciando conversas de última hora para desbloquear a queda do Orçamento e as subsequentes dissolução da Assembleia, queda do governo e eleições antecipadas.

. Os analistas e jornalistas presentes no parlamento, falavam de "movimentações", indiciando conversas de última hora para desbloquear a queda do Orçamento e as subsequentes dissolução da Assembleia, queda do governo e eleições antecipadas. Às 10:20, António Costa entra, com João Leão e Duarte Cordeiro, no hemiciclo. Atrás segue a restante equipa ministerial.

Atrás segue a restante equipa ministerial. Eduardo Ferro Rodrigues abriu depois o segundo dia de debate.

O ministro das Finanças, João Leão, foi o primeiro a falar. Sublinhando os seis orçamentos do governo de António Costa que foram aprovados nos últimos anos (graças à ajuda dos partidos da esquerda), esteve a elogiar um "orçamento que reforça a proteção dos mais vulneráveis." João Leão, defendeu ainda que o país "não quer nem precisa de voltar aonde não foi feliz", dizendo que não deve "regredir" e "arriscar tudo e deitar tudo a perder" .

. Para o ministro, o governo apresentou "propostas que permitem avanços significativos nos desafios estruturais com que a sociedade portuguesa se defronta", como a demografia, combate às desigualdades ou resposta às alterações climáticas. "Tudo isto sem retirar, sem cortar, sem regredir em tudo o que foi garantido e conquistado desde 2016", referiu o governante.

João Leão disse também que o governo está disponível para continuar a negociar em especialidade (precisando, para isso, de conseguir fazer esse documento na generalidade).

(precisando, para isso, de conseguir fazer esse documento na generalidade). Na resposta, o deputado do PSD Duarte Pacheco disse que não sabia se o que estava em discussão tanto era "a proposta que apresentou à Assembleia [da República] ou a lista de mercearia que apresentou aos portugueses nos últimos dias ". "Aposto que essa lista de mercearia não é neutra em termos orçamentais", vaticinou, considerando que "o senhor ministro e o governo está sem estratégia e sem orçamento", falando numa "manta de retalhos". Duarte Pacheco referiu que o orçamento é "a manta de retalhos a que chegou depois de negociar nos últimos dias".

Duarte Pacheco referiu que o orçamento é "a manta de retalhos a que chegou depois de negociar nos últimos dias". Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, recua ao resultado eleitoral de 2019 para mostrar que começou aí a falta de vontade do governo para colaborar com os partidos da chamada "geringonça".

























O primeiro round em resumo No início do debate parlamentar, cuja primeira parte começou ontem, António Costa apelou a que o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV aceitem prosseguir as negociações do Orçamento na fase da especialidade , e que não optem por privilegiar a discussão na comunicação social. O primeiro-ministro salientou ainda que “não faz sentido” o BE e o PCP votarem contra o Orçamento do Estado em função das leis laborais , e reconheceu que seria uma “enorme frustração pessoal” caso se confirme o fim da maioria de esquerda , formada em 2015.

Em resposta, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, disse ao primeiro-ministro que, se não tiver o orçamento aprovado, "é porque não quer", salientando que "uma a uma", o governo "rejeitou, sem explicar ao país porquê, todas as nove medidas que o Bloco de Esquerda apresentou".

, salientando que “uma a uma”, . O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, também acusou o governo de ter considerado “apenas isoladamente” as propostas apresentadas pelo partido , defendendo que o salário mínimo nacional continua abaixo daquilo de que o país precisa.

, defendendo que o salário mínimo nacional continua abaixo daquilo de que o país precisa. Perante o cenário de chumbo do Orçamento do Estado, o PAN anunciou, entretanto, que “está disponível” para fazer chegar a proposta do Orçamento do Estado à especialidade , apesar de ainda não ter deliberado sobre uma hipotética alteração do sentido de voto para melhorar as hipóteses de viabilização.

Ao mesmo tempo, durante o dia de ontem, circulou a ideia de que os deputados do PSD da Madeira no parlamento nacional poderiam ajudar o governo na aprovação. "Se for para defender os interesses da Madeira, podemos conversar, mas até agora ninguém quis conversar comigo", afirmou o chefe do executivo insular, quando questionado pelos jornalistas. Rui Rio afastou depois o cenário — que, mesmo que se concretizasse, não garantia a aprovação: os três deputados do PSD Madeira não são suficientes para virar o chumbo.