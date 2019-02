1. Caro telespectador, quando amanhã assistir à segunda semi-final portuguesa do Festival da Eurovisão, dois milhões de pessoas estarão a enlouquecer numa tirinha de terra, cercadas por ar, mar e terra, regularmente bombardeadas, alvejadas, feridas, mortas por Israel. Enlouquecer, aqui, é literal, diagnóstico dos peritos. E quem não enlouqueceria quando já nasceu preso, filho de preso, neto de preso, para se tornar pai ou mãe de presos apenas por ser palestiniano? Sim, esses milhões de pessoas em Gaza, e outros milhões mais, na Cisjordânia, em Jerusalém Leste, em campos de refugiados a toda a volta, estarão a passar mais uma noite das suas vidas desfeitas quando Portugal estiver a assistir a esta segunda semi-final, depois de nos últimos dias ter delirado com Conan Osíris & o seu dançarino no hit-drama queen do telemóvel partido. Ter rido, amado, odiado, discutido até o néon da sola do ténis, as franjas do vestido.

Esta “guerra” dura há décadas, “não se resolve”? Pois quem a lamenta em abstracto pode fazer isto em concreto, agora: não pactuar com o circo. Não ver, não torcer, boicotar, apelar à RTP para não ir, aos artistas, promotores, colaboradores envolvidos. Não ser de alguma maneira parte do show que Israel se prepara para fazer na cara do mundo. Porque o que vai acontecer dia 18 de Maio em Telavive é lavagem de crimes contra a Humanidade. O mega show de Bibi Netanyahu e dos seus soldados da ocupação. Quem o vir, de algum modo o servir, estará a torná-lo um pouco maior. E a tornar cada vida destruída um pouco mais irrelevante. Valerá a pena, pois, perguntar, caro telespectador, se quer mesmo isso na sua vida.

2. Não existe “é só um festival”, “é só a Eurovisão”. Este Festival da Eurovisão é político, como tudo o que envolva Israel. E o governo de Israel vai fazê-lo render como política em cada detalhe. É um dos programas mais vistos no mundo inteiro, e a edição de 2019 contará com 42 países e o mesmo número de “postais” encenados em diferentes lugares, mostrando “a beleza e diversidade de Israel”. Não conheço a lista completa dos lugares, mas entre os que vi referidos, num comunicado oficial, estão territórios parcialmente ocupados à luz do direito internacional, e contra todas as resoluções da ONU, como os Montes Golã ou o Mar Morto, destinos favoritos da máquina de turismo israelita. Cada delegação de cada país entrará em cada “postal” filmado, mais uma vez “para celebrar a diversidade”. É a isto que se vão prestar os enfeites que forem, os Conan da vida, mais ou menos queer.

A canção israelita ter ganho no ano passado em Lisboa foi um gigantesco bombom para o governo de Israel. Entretanto, o bombom foi sendo recheado, está uma bomba calórica. Se Conan ganhar — e estamos num ponto em que parece impossível outra coisa, porque toda a luz parece extinguir-se perto de Conan —, Portugal dará um contributo bombástico ao bombom-bomba. A Israel, aliás, dá imenso jeito vender arrojo na “diversidade”.

Portanto, claro que é possível dizer: não me chateiem com a política. Mas isso será político.