16:31 - Entusiastas do fitness desertam de ginásio sob pena de praticarem exercício físico sem a devida documentação digital.

16:45 - Influencer com 54 000 seguidores no Instagram pede reunião de emergência com o Ministro da Economia no sentido de negociar um lay-off simplificado para o seu namorado fotógrafo.

17:01 - Millennial que vive sozinho entra em desespero e desembrulha finalmente o telefone fixo que o operador de telecomunicações enviara para sua casa no início do contrato e que tinha ficado no fundo do roupeiro desde então.

17:43 - Adolescente com número limitado de SMSs solicita a primo mais velho um workshop sbr km exkrver km kapax km o pxoal faxia ns anx 2000 xD.

18:01 - Mãe dedicada e proativa, que reage sempre a todas as publicações dos seus filhos, investe em prensa de Gutemberg para salvaguardar escassez prolongada de emojis digitais.

18:34 - Mark Zuckerberg finalmente acorda e liga de imediato ao seu CTO. "Porque é que o Instagram está em baixo? O quê? O Facebook também? Não, não tinha reparado. Desinstalei essa merda há anos".

19:12 - Cidadão nascido na década de noventa considera seriamente adquirir pela primeira vez um exemplar de um jornal.

19:36 - Torre do Tombo abre as portas a pessoas que querem investigar o seu passado, mas que não conseguem aceder às conversas de 2011 do Messenger do Facebook.

19:47 - Pai finalmente ganha coragem para expor ao filho de 17 anos que "stories" é uma palavra que designa também "narração escrita de acontecimentos" e que pode ser encontrada num "livro", um conjunto de folhas de papel impressas e encadernadas.

20:05 - Dez meses depois, negacionista das vacinas volta a conversar com a sua família.

20:21 - Indivíduo com tiques narcisistas entra em depressão por temer nunca mais ouvir as suas engraçadíssimas mensagens de voz que tem enviado ao longo dos anos para o grupo da malta do trabalho.

20:33 - Jovem que tinha combinado ir jantar a casa de um amigo não vê hipótese senão premir dispositivo chamado "campainha" para alertar este último da sua chegada à porta do prédio.

20:52 - Homem na crise de meia-idade viciado em escrever piropos na caixa de comentários de modelos de Instagram decide finalmente retomar o contacto com a sua terapeuta.

21:01 - Dois jovens adultos que se incluem mutuamente na categoria de "Amigos Chegados" das histórias do Instagram mantêm uma chamada telefónica pela primeira vez em década e meia.

21:16 - Administrador do grupo de WhatsApp de partilha de pornografia decide ir distribuir edições da Revista Gina a casa de cada um dos membros do chat.

22:25 - Camilo Lourenço ignora a quebra nos serviços do Facebook e continua a falar sozinho no carro com a câmara do seu smartphone ligada.

23:37 - Redes sociais voltam a funcionar. Pessoa que tinha decidido nunca mais adormecer com o telemóvel na mesa de cabeceira para não prejudicar a qualidade do seu sono prepara-se para directa de scroll no Instagram, refresh no Facebook e produção de stickers que são hilariantes para um total de cinco pessoas no WhatsApp.