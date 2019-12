Já sabemos, há muito, que Jesus é uma espécie de criança com lepra e que os pais dos outros meninos aconselham a que não se brinque com ele com medo que a doença se pegue. Digamos que Jesus Cristo é a criança piolhosa que contagia as outras no recreio e que, por isso, convém não brincarmos com ele. Pelo menos, é sempre essa a imagem que surge na minha cabeça quando alguém diz que não se deve brincar com Cristo.

Do Brasil chega uma polémica: o grupo de comédia Porta dos Fundos, que começou no YouTube em 2012 e que conta com 16 milhões de subscritores no seu canal, lançou, como tem sido hábito nos últimos anos, um especial de Natal no serviço de streaming Netflix. Esse especial parodiava a vida de Jesus, insinuando que ele tinha uma relação homossexual e pouca vontade para espalhar a palavra de Deus, bem como retratava Deus como alguém manipulador e vingativo. Se a primeira parte pode ser ficção, a segunda parece-me ir ao encontro do que vem na Bíblia e, talvez por isso, não tenha sido muito referida por todos os ofendidos.

A Netflix tem os filmes dos Monty Python e nunca houve esta polémica; o Porta dos Fundos já tinha feito um especial de Natal a parodiar a última ceia, mas também não gerou tanto alarido; por isso, parece-me óbvio que desta vez o que fez transbordar o copo dos fanáticos cristãos foi o facto de Jesus Cristo ser apresentado como homossexual. Isso é que não! Insinuar que alguém é gay é uma ofensa, especialmente para os fanáticos religiosos que acham que Deus criou a Eva de uma costela de Adão. Sim, porque estima-se que no Brasil cerca de 40% da população acredite no criacionismo puro, ou seja, que Deus criou a terra há menos de 10 mil anos e que a evolução das espécies é mentira. Há, portanto, cerca de 84 milhões de mentecaptos no Brasil. É muita gente burra junta e ainda fazem eles piadas com os portugueses serem pouco inteligentes. Não é que nos possamos gabar de muita coisa, mas convenhamos que em números absolutos (e relativos) de gente burra, não conseguimos digladiarmo-nos com o nosso irmão mais novo, mas mais crescido. E não, não estou a dizer que os brasileiros são burros, estou apenas a dizer que no Brasil há muita gente burra. São coisas diferentes.

Prova disso é que mais de 1.700.000 já assinaram uma petição online que pretende a proibição do filme e a responsabilização da Porta dos Fundos pelo crime de vilipêndio à fé. Bom, com 84 milhões de pessoas com problemas cognitivos no Brasil, a petição até tem poucas assinaturas. Se calhar porque a maioria não sabe ler e assinar, pode ser por isso.