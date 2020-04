Histórias de horror acontecem por toda a parte. Xi Jinping encarcerou em casa 60 milhões de súbditos e usou métodos de vigilância e confinamento impensáveis numa sociedade moderna. Outros estadistas, ou departamentos do Estado, disseram coisas impensáveis, como que os velhos morrerem não é uma má ideia, ou que a economia é mais importante do que a vida. Por exemplo, alguns idosos de Sussex, no Reino Unido, têm incluído nos seus planos de saúde cláusulas de “não-reanimação” (DNAR - Do Not Attempt Resuscitation) sem que eles próprios ou a suas famílias tenham sido informados, escreve o “The Guardian”. Em Itália e em Espanha, os médicos são obrigados a decidir quem morre e quem vive. (Noutros países, não se sabe, mas imagina-se).

Depois há as estrelas internacionais, os “influencers”, que tentam desastradamente mostrar uma compaixão que nunca tiveram. É o caso da canção de John Lennon, “Imagine”, cantada por várias celebridades, sem terem consciência que a letra diz “Imagine não ter nada (...) não haver ganância nem fome, a irmandade humana”, eles que certamente têm muito e não desejam partilhar nada. Ou Madonna, que aparece num vídeo a tomar banho de rosas e a dizer “o Covid-19 não quer saber se você é muito rico, é o grande equalizador.”

Num outro nível, há o dilema dos empregadores, grandes e pequenos, que têm de tomar decisões difíceis em relação às pessoas que deles dependem. Só para dar um exemplo da “gama alta”, um entre milhares, a Airbnb viu as suas receitas descer substancialmente. E podíamos falar das companhias aéreas, hotéis e tudo o relacionado com o turismo, o que inclui empresários da “gama baixa”, como tascas e lojas de bugigangas. Que dizer dos cabeleireiros, das tabacarias, dos vendedores de apetrechos em geral?

Mas podemos ir mais abaixo, a nós próprios. Muitos cidadãos de ficha limpa empregam regular ou irregularmente mulheres a dias, amas, auxiliares – pessoas que ganham pouco e que agora, com o isolamento, estão impedidos de trabalhar. É nesta área da responsabilidade pessoal, de cada um de nós, de que ninguém sabe nem saímos nas notícias, mesmo na CMTV, que temos que pensar. Devemos mandar a mulher a dias para casa e continuar a pagar? Se devemos, será que podemos? O nosso barbeiro, que está agora em casa a tomar conta dos filhos, não precisará de um adiantamento sobre os próximos cortes de cabelo?

Há bons e maus exemplos que vêm a público. Como a do dono da tasca, Manuel Moura, que se salvou no hospital São João e agora fornece refeições grátis aos médicos de plantão permanente. Ou como as pessoas de uma aldeia em Espanha que apedrejaram os idosos que estavam a ser evacuados dum lar. Um grupo em Lisboa juntou-se para produzir viseiras impressas em 3D para dar aos médicos de qualquer hospital do país. Há patrões que mandam os empregados de férias não pagas, ou simplesmente mandam embora os temporários. Não tinham contrato, não têm ajudas.

Mas, voltando ao âmago da questão, que compaixão nós, pessoas singulares, estamos a mostrar neste momento de aflição? Tratamos com humanidade os que dependem de nós? Colaboramos voluntariamente num dos incontáveis grupos que ajudam os que precisam?

A forma do planeta e a força das nações dependem das decisões dos que têm poder nacional. Mas a forma da Humanidade depende das opões de cada um de nós.