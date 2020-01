A Monese, serviço financeiro europeu, atingiu os dois milhões de utilizadores e está a captar dois mil clientes por dia, informou em comunicado a empresa de fintech britânica, que espera terminar o presente ano com mais de cinco milhões de utilizadores.

O ritmo de crescimento, “um dos maiores na Europa alcançado por uma fintech”, de acordo com Norris Koppel, CEO e fundador da Monese, surge depois de uma “ronda de financiamento Série B no montante de 60 milhões de dólares, realizada em setembro de 2018”, acrescenta o documento, bem como, entre outras razões, “das parcerias com a PayPal e a Avios”.

A empresa, que tem no Reino Unido, França, Itália e Alemanha os seus principais mercados e entrou em Portugal há um ano, onde conta com mais de 100 mil utilizadores, informa que os clientes usam a Monese como conta bancária principal, com 70% dos fundos a representarem salários.

“O facto de sermos utilizados como conta bancária principal pela maioria dos nossos clientes demonstra que a nossa abordagem global ao setor bancário está a responder a uma necessidade real”, sublinha Norris Koppel, CEO da Monese, um serviço financeiro europeu que fornece às pessoas a liberdade financeira de ter acesso bancário em qualquer lugar do mundo.