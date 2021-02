Os profissionais desta área pagam uma subscrição à plataforma cujo preço varia consoante as ferramentas e o número de clientes que tem. Já os pacientes podem utilizar a aplicação de forma gratuita. Há ainda um terceiro tipo de utilizador, que são as marcas, uma vez que associam as suas bases de dados de produtos ao software da aplicação.

O início da Nutrium foi na Universidade do Minho, onde foi criada, e foi crescendo com o apoio da Startup Braga. Neste momento, está presente em mais de 40 países e, recentemente, levantou uma ronda de investimento de 4.25 milhões de euros.

“Eu tinha consultas de três em três meses, portanto eu tinha aquele primeiro mês cheio de motivação e quando as coisas estão a correr muito bem, um mês de transição e um mês em que estava a destruir tudo aquilo que tinha feito no primeiro mês”, confessa o co-fundador da empresa.

