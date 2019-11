O ano passado já tínhamos recebido o aviso, mas passaram-se 12 meses e o tópico continua a estar na ordem do dia. Muito se tem falado de dados extraviados, abuso de poderes e democracias em risco sob o jugo das grandes empresas tecnológicas, mas a verdade é que ainda ninguém soube responder a esta difícil relação entre a saúde das democracias e a vitalidade das empresas tecnológicas.

Não, não é suposto saber responder, até porque nem Vera Jourová é capaz de fazê-lo.

A comissária europeia da Justiça, Consumidores e Igualdade de Género — que tomará posse enquanto vice-presidente para os Valores e Transparência em dezembro — regressou a Lisboa para abordar o tema “Promoting Democratic Values Online” (“Promover Valores Democráticos Online”), numa conversa marcada por extrema cautela. Foi com um discurso algo titubeante que a comissária se apresentou em Lisboa, algo que não surpreende dada a complexidade da matéria. A ideia que passou é de que a União Europeia (UE) tem o tema no topo da sua agenda, mas está a tatear caminho aos poucos.

Segundo a comissária checa, aquilo que a UE aprendeu nos últimos anos foi uma série de “lições”, pois “a democracia não é um dado adquirido" e "o caso Cambridge Analytica foi um acordar" para isso. "Apercebemo-nos do quão fácil era o método de roubar dados das pessoas e enviar-lhes mensagens políticas antes das eleições para influenciar os resultados”, disse, no palco Future Society.

Com este alerta em mente, Jourová disse que foram tomadas várias medidas para proteger as Eleições Europeias ocorridas em maio e evitar interferências. As medidas passaram por contactar as plataformas online para "trabalhar ativamente contra as campanhas de desinformação e contra a produção de inteligência artificial", mas também com “os Estados-membros, para verificarem as suas leis que cobrem as campanhas políticas", pois “estranhamente, em pelo menos metade dos Estados, as campanhas políticas offline são sobrerreguladas, mas no online é uma selva".

Terminado o ato eleitoral, não se registaram os ataques de que estava à espera nem sequer foi necessário acionar o Sistema de Alerta Rápido instalado para sinalizar ameaças, evitando-se assim as “previsões apocalípticas" de que ia "haver um enorme aumento dos poderes políticos extremistas" depois das eleições, devido a interferências. Este trabalho, porém, está longe de ter terminado e é aqui que começa a parte difícil deste caminho tortuoso, pois a estratégia da Comissão Europeia tem estado assente em soluções temporárias, como admitiu a comissária, dependendo da boa vontade das próprias empresas tecnológicas de seguirem um código de conduta acordado no ano passado.

Segundo Jourová, são as plataformas que auto-regulam voluntariamente discursos de ódio, que é criminalizado em todos os Estados-membros — sendo que Alemanha já se chegou à frente ao prometer sanções às empresas que não fizerem essa verificação, uma opção que a comissária não sabe se é aplicável a toda a Europa. Por outro lado, são também as tecnológicas que combatem a desinformação, sendo que as plataformas se "comprometeram a fazer coisas concretas para proteger as eleições contra campanhas de desinformação intencionalmente produzidas".

Neste momento, a comissária diz que a UE ainda está a medir a validade da auto-regulação. Para já, as plataformas removem "70% dos conteúdos ilegais detetados num espaço de 24 horas", o que "não é mau". Porém, se tal não for suficiente, o próximo passo será tomar medidas de “regulação dura”. Só que esta traz várias questões.

Em primeiro lugar, segundo Jourová, as “plataformas como o Facebook e outras de grande dimensão ficaram com muito poder, mas este não é balanceado com responsabilidade”. O problema é que essa recai sobre os políticos, mas estes não podem interferir "porque se trata de espaço privado", sendo este "um ecossistema muito complexo".

Por outro, de acordo com a comissária, um dos grandes riscos da regulação externa é o chamado “chilling effect” ou “efeito de inibição”, confessando a comissária que não quer ser “co-autora de regulação que diminua ou danifique a liberdade de expressão", até porque remover 100% dos casos é perigoso “porque nem todos são claros". "Queremos deixá-los ficar se houver dúvidas sobre se se trata de discurso ilegal, porque a liberdade de expressão é a prioridade", admitiu.

No entanto, o reverso da medalha é ainda pior. “Se não controlarmos o discurso de ódio" vai continuar a haver casos de "políticos e jornalistas assassinados na UE" — como ocorreu com Paweł Adamowicz, na Polónia, Daphne Caruana Galizia, em Malta, ou Victoria Marinova, na Bulgária —, sendo que “nesses casos o discurso de ódio online foi antes do assassínio, está muito conectado com a violência real”. “Isto também tem um efeito inibidor. Se não pararmos a hostilidade e as ondas de ódio contra as pessoas, vai haver autocensura dos jornalistas, dos políticos e dos ativistas das ONGs por se sentirem ameaçados", avisou a comissária, acrescentando que "esta não é a Internet que queremos".

E se o caso já é complicado para as situações de discurso de ódio, mais espinhoso é para os casos de desinformação, que, como Jourová constatou, são uma "questão muito difícil" porque "de acordo com a lei, mentir não é conteúdo ilegal, mas é prejudicial”. Esse vai ser o seu "maior desafio" no início da próxima comissão: o de estabelecer um equilíbrio entre "regras razoáveis que não causem censura" mas também que não causem "passividade", avançou.

Numa frase que sintetizou a posição a meio caminho da UE, Jourová por um lado disse que é preciso ter muito cuidado “a introduzir regras onde alguém seja o árbitro do que é verdadeiro ou não", mas por outro realçou que serem as empresas a fazê-lo "não é o caminho". Os primeiros passos para isso já foram dados, mas tais avanços já lançaram o alerta entre as plataformas.