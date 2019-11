Este tem sido um tópico contencioso nos últimos meses, lembrando o presidente executivo da operadora que “Portugal é um poucos países da Europa que ainda não tem uma data para o arranque do 5G”. “Só teremos para o final de 2020, isto assumindo que vamos ter nas próximas semanas ou meses ter um roadmap [roteiro] para Portugal, comunicado seja pelo regulador, seja pelo Governo”.

Recorde-se que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou no dia 23 de outubro um projeto de decisão para a atribuição de frequências, incluindo as que serão usadas no 5G (quinta geração móvel), através de um leilão, a concluir em agosto de 2020. Estes prazos e as condições apresentadas pelo regulador foram contestados pelas operadoras, mas o presidente da Anacom defendeu-se com um anterior acordo que onde se previu que não haveria “modelo de negócio para o 5G antes de 2022″.

Neste capítulo, a Altice Portugal tornou pública a sua discordância com a Anacom e, no seguimento desse diferendo, Alexandre Fonseca deixou palavras duras ao regulador, acusando-o de “total incapacidade no dossier do TDT, tal como no do 5G e noutros dossiers, em responder à altura das expectativas e das necessidades do país em termos da inovação tecnológica no setor das telecomunicações.”

Ao SAPO 24, Alexandre Fonseca explicou que Portugal já parte com atraso na corrida ao 5G, sendo “um dos últimos países da Europa a lançar uma tecnologia que é disruptiva”. Porém, o presidente executivo da Altice Portugal explica que há mais consequências a ter em conta, pois não se trata apenas de um “impacto nas telecomunicações, que também é grande”, mas também “na economia nacional como um todo”.

“É sabido que as grandes multinacionais competem entre os diversos países onde operam pela atração do investimento, que se faz pela capacidade que essas empresas têm de gerar riqueza, serem mais eficientes e produtivas. O que acontece é que o 5G é uma tecnologia que vai permitir aumentar os esses níveis para as empresas. Ora, se as empresas portuguesas não tiverem acesso a essa tecnologia porque o país não tem 5G, significa provavelmente que vamos desequilibrar ainda mais a nossa balança comercial, porque esses investimentos dessas multinacionais vão para países que tenham essa infraestruturas”, avisou.

Nesse sentido, durante a conferência, ressalvando que a Altice Portugal não faz política, mas sim tecnologia, Alexandre Fonseca pediu que decisões sejam tomadas com urgência. Ao SAPO24, o líder da operadora lembrou, como já disse repetidamente, que “é fundamental que alguém tome uma decisão no sentido de, de uma vez por todas, Portugal ter uma estratégia e uma data para lançar o 5G”.

Mas esta é também uma “questão geopolítica” que extravasa o território nacional, apontando Alexandre Fonseca que a rede 5G assume uma importância tal que “está na base daquilo que tem sido a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China”. Nesse aspeto, perante a luta de gigantes e os avisos chineses, o líder da Altice Portugal considerou que a União Europeia “tem de ser pragmática, tem de tomar decisões do ponto de vista político rapidamente e não pode ficar nesta situação de limbo, de não decisão”. O CEO realçou, contudo, que a Huawei — empresa chinesa no olho deste furacão — não deixa de ser “ um parceiro do Grupo Altice”.

Apesar de todo o potencial revolucionário para as empresas e para as telecomunicações do 5G, Alexandre Fonseca opta por refrear as ânsias dos consumidores, avisando que não será para já que vão sentir diferenças de maior. “Para o cidadão comum, teremos de esperar mais um, dois, três anos até veremos efetivamente melhorias muito significativas”, concluiu.