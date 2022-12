1. Serralves em Luz

Fundação de Serralves, no Porto, de 22 a 30 de dezembro de 2022 e de 2 a 8 de janeiro de 2023

O espetáculo regressou ao Parque de Serralves para uma segunda edição, com a direção criativa de Nuno Maya, organizado em articulação com a equipa de Serralves e com desenhos de luz do Coletivo OLAB, Sophie Guyot, Tamar Frank e Tilen Sepic.

"Ao longo de um percurso de 3 km, vinte e cinco instalações de luz, com recurso a múltiplas fontes, tecnologias de baixo consumo e até elementos vegetais recuperados no próprio Parque, proporcionam uma experiência sensorial mágica, num ambiente imersivo que dá a conhecer novas perspetivas deste notável espaço e convida à descoberta do seu património natural e arquitetónico", lê-se na nota de imprensa.

Bilhete inteiro a 12,5 euros.

2. O coração de um pugilista

Teatro Aberto, Lisboa, até 29 de janeiro

"Depois de um confronto com a polícia, o jovem Jójó é condenado pelo tribunal a cumprir serviço comunitário num lar de idosos. Cabe-lhe pintar o quarto de Leo, um velho pugilista que a instituição considera perigoso e mantém numa ala fechada. No início, a revolta e a agressividade de Jójó chocam com a apatia e o mutismo de Leo. A tensão vai-se desfazendo, quando os dois começam a partilhar as suas histórias de vida e ganham o respeito um do outro. Mas será que tudo isto aconteceu realmente? Ou foi apenas mais um dos muitos sonhos de Leo?."

O choque entre um pugilista velho, fechado num lar, e um jovem que o tribunal obriga a ali prestar serviço cívico é o centro da peça !O coração de um pugilista!.

A partir do texto do autor alemão Lutz Hübner, cuja ação original se passa nos anos 1970, João Lourenço, diretor artístico e encenador do Teatro Aberto, e Vera San Payo de Lemos, que assina a dramaturgia, construíram uma versão que se passa nos dias de hoje.

Segundo João Lourenço, em declarações à agência Lusa, o "cerne" da peça "não foi mexido", embora lhe tenham dado um enquadramento, sobretudo ao nível "dos pensamentos, sonhos e desejos" do pugilista.

Interpretado por Miguel Guilherme, trata-se de um pugilista que veio da Rússia, à semelhança do texto original, mas que depois os criadores "levaram" para a então República Democrática Alemã (RDA), onde se "perdeu" depois da guerra, acrescenta o diretor artístico.

Bilhete inteiro a 17 euros.

3. Todas as coisas maravilhosas

Estúdio Time Out, em Lisboa, de 3 a 29 de janeiro

Convento S. Francisco, em Coimbra, Coimbra, 4 e 5 de fevereiro

Ivo Canelas regressa ao Estúdio da Time Out para protagonizar o monólogo "Todas as coisas maravilhosas", do dramaturgo inglês Duncan MacMillan.

A depressão, família, o amor, as crises existenciais e até o suicídio são temas que atravessam a peça de Duncan MacMillan, num espetáculo que Ivo Canelas aborda com humor, de forma intimista e em que convida o público a participar.

A ação do monólogo inspira-se na história verídica de uma criança que, à medida que cresce, vai anotando uma lista de razões para viver, com o objetivo de tentar auxiliar a mãe a ultrapassar uma depressão.

Estreado com sucesso no Fringe Festival, em Edimburgo, e levado à cena em diversos países, o monólogo, por Ivo Canelas, garantiu ao ator a distinção do Prémio Espetáculo Solo pelo Guia dos Teatros 2020.

O bilhete para Lisboa custa 20 euros e a receita do dia 3 de janeiro reverte a favor da SOS Voz Amiga. O bilhete para Coimbra está à venda pelo preço único de 10 euros.

créditos: DR

4. Vamos Todos Morrer

Teatro Maria Matos, em Lisboa, de 3 a 5 de janeiro

Da Antena 3 para o palco do Maria Matos.

Depois de "Vamos Todos Morrer no Natal", Ana Markl, Tiago Ribeiro, Hugo van der Ding — o trio que "tem exumado as biografias de vários cadáveres com vidas incríveis um pouco por todo o país", regressam ao palco no início do ano para mais um especial dedicado à quadra natalícia.

"É um pássaro? É um avião? É a estrela de Belém? Tomámos os remédios com vinho? Venham descobrir nesta incrível stravaganza de Reis. Tragam mirra. O resto nós temos", prometem.

O espetáculo contará ainda com convidados musicais, por anunciar.

Os bilhetes custam 18 euros.

5. Hollywood Symphony Orquestra - A melhor música do cinema

Coliseu de Lisboa - 4 de janeiro

Para cinéfilos mas também todos os amantes de música. Os clássicos de John Williams ("Star Wars", "Tubarão", "E.T.: o Extra-Terrestre" ou "Parque Jurássico") e Hans Zimmer ("Gladiador", "Os Piratas das Caraíbas” ou "Dune") voltam a ser interpretados pela Hollywood Symphony Orchestra.

A orquestra apresenta um programa com as melodias que ajudaram a consagrar alguns dos filmes mais populares e premiados da história da sétima arte.

Os bilhetes variam entre os 37 e os 45 euros.

6. Quiz

Teatro Maria Matos, em Lisboa, de 6 a 29 de janeiro

Abril de 2003, Reino Unido. O major Charles Ingram, a sua mulher Diana Ingram e o cúmplice Tecwen Whittock foram condenados por fraude no concurso "Quem Quer Ser Milionário?".

Em 2001, Charles Ingrman arrecadara o prémio máximo, de um milhão de libras. Mas terá sido Ingram realmente culpado? É altura de decidir e deixar de lado tudo o que achamos que sabemos. Passada entre o estúdio de televisão e o tribunal, o espetáculo Quiz reinterpreta os acontecimentos que levaram à condenação de Ingram.

"Quiz" é um trabalho de ficção baseado em eventos reais que tiveram lugar em 2001, no seguimento de um episódio do programa “Quem Quer Ser Milionário?”.

Com encenação de António Pires, a adaptação de "Quiz", do aclamado dramaturgo britânico James Graham, reexamina o julgamento "numa análise acutilante sobre a forma como a sociedade se relaciona com a verdade e a mentira", lê-se na nota de imprensa.

Os bilhetes variam entre os 10 e os 20 euros.

7. Limbo

Esposende (Auditório Municipal de Esposende) - 7 de janeiro

Coimbra (Teatro TAGV) - 19 de janeiro

Alcanena (Cineteatro São Pedro) - 27 de janeiro

Rio Maior (Cineteatro Rio Maior) - 4 de fevereiro

Estarreja (Cineteatro de Estarreja) - 10 de fevereiro

Porto de Mós (Cineteatro de Porto de Mós) - 11 de fevereiro

Braga (Espaço Vita) - 17 de fevereiro

Tomar (Cineteatro Paraíso) - 18 de fevereiro

Maia (Fórum da Maia) - 25 de fevereiro

Vila Real (Aula Magna da UTAD) - 2 de março

Espinho (Centro Multimeios de Espinho) - 3 de março

Covilhã (Unidos do Tortosendo) - 9 de março

Lourinhã (Auditório da AMAL) - 1o de março

Almada (Academia Almadense) - 17 de março

São Miguel (Aula Magna da Universidade dos Açores) - 25 de março

Póvoa de Varzim (Casino da Póvoa) - 15 de abril

Albufeira (Auditório Municipal de Albufeira) - 22 de abril

Guimarães (CAE São Mamede) - 29 de abril

Porto (Teatro Sá da Bandeira) - 30 de abril

Cartaxo (Centro Cultural do Cartaxo) - 6 de maio

Setúbal (Fórum Luísa Todi) - 15 de maio

Lisboa (Coliseu dos Recreios) - 2 de junho

"Limbo" é um espetáculo de stand-up comedy do humorista Guilherme Duarte, que leva o prémio da maior tour do próximo ano — e esta é já a "segunda vaga", com mais de 20 datas esgotadas de norte a sul.

"As dúvidas. As incertezas. As inseguranças. São alguns dos assuntos abordados neste novo texto. A vida é um constante limbo e a descida ao inferno é certa para qualquer humorista que brinque com temas sérios", descreve o autor de “Por Falar Noutra Coisa".

"Neste espetáculo o comediante guiará o público pelos vários níveis do inferno, sem nunca saber se haverá redenção", acrescenta o texto de apresentação.

Os bilhetes variam consoante as salas. O melhor mesmo é consultar a listagem aqui.

créditos: DR

8. Suar do Bigode

Casino da Madeira, 7 (esgotado) e 8 de janeiro

Palácio de Congressos, Algarve, 14 de janeiro (esgotado)

C.C. Olga Cadaval, Sintra, 17 de janeiro

Coliseu do Porto, 1 e 2 de fevereiro

Mariana Cabral, mais conhecida como "Bumba na Fofinha", continua a "Suar do Bigode", meses depois de ter sido mãe da sua Clara.

"É o mesmíssimo espetáculo Suar do Bigode, mas já sem uma barriga do tamanho de Saturno e com algumas partes devidamente atualizadas ao novo estado civil de refém de uma micro-ditadora no Clariquistão. O bigode, esse, está mais húmido e farfalhudo que nunca", é-nos dito na apresentação.

O espetáculo esgotou todas as salas em 2021 e, surpresa, há já poucos bilhetes — e apenas para algumas datas.

Os bilhetes variam entre os 16 e os 30 euros.

9. Onde é que eu ia...?

Teatro São Luiz, em Lisboa, de 12 a 22 de janeiro

O argumentista Nuno Artur Silva vai contar em palco o que foi "vivendo nos últimos anos" no espetáculo "Onde é que eu ia?", incluindo o tempo no Governo e na administração da RTP.

"Acho que sou o primeiro governante que sai do Governo para fazer stand-up. Também fui o primeiro comediante, creio eu, a integrar um Governo em Portugal, pelo menos voluntário", disse Nuno Artur Silva, em declarações à Lusa.

Embora seja um espetáculo "completamente novo", "Onde é que eu ia?" é uma espécie de continuação de um projeto que Nuno Artur Silva iniciou em 2014 com o desenhador António Jorge Gonçalves.

Nesse ano, o escritor e argumentista estreou, no Famous Humor Fest, em Lisboa, "Nuno Artur Silva. A sério?", espetáculo no qual fazia um solo, mas acompanhado por António Jorge Gonçalves e pelos Dead Combo ao vivo, e que teve depois, em 2015, apresentações no Teatro Municipal São Luiz, também em Lisboa.

Os bilhetes custam 15 euros.

créditos: Filipe Ferreira | TNDM

10. Casa Portuguesa

Teatro Nacional S. João, Porto, de 12 a 21 de janeiro

"Casa Portuguesa, com certeza", de Pedro Penim, conjuga três materiais: o fado, os diários de guerra e o ensaio filosófico.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, esta é uma produção do “teatro-irmão” do TNSJ, sendo a primeira encenação de Pedro Penim enquanto diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), estreada em Lisboa na abertura da temporada.

“Casa Portuguesa, com certeza” abre no Porto a Odisseia Nacional que o TNDM vai cumprir ao longo do ano por mais de 90 concelhos do país, com diferentes espetáculos, enquanto o edifício do Rossio, em Lisboa, estiver fechado para obras de requalificação.

Esta peça seguirá depois para cidades como Vila Real, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Guarda, Aveiro, Ponta Delgada e Funchal.

O espetáculo conta a história (ficcional) de um ex-soldado da Guerra Colonial que, em diálogo com os seus fantasmas, se confronta com a decadência e a transformação do ideal de casa, de família, de país e do cânone da figura paterna.

"Para continuar a refletir sobre o conceito de família, uma reflexão iniciada em 'Pais & Filhos', que o São João apresentou em fevereiro de 2022", esta peça é interpretada por Carla Maciel, João Lagarto e Sandro Feliciano e conta, ainda, com Fado Bicha (Lila Tiago e João Caçador) no elenco.

Os bilhetes variam entre os 5 e os 20 euros.

11. Dois + Dois

Teatro Villaret, em Lisboa, a partir de 12 de janeiro

A peça junta Jessica Athayde , José Mata, Ana Cloe e Miguel Raposo numa comédia sobre relacionamentos longos, amor e fidelidade. Os quatro atores interpretam dois casais de amigos que estão num momento da vida em que começam a questionar as suas relações.

"É possível manter a paixão viva em relacionamentos longos? O que acontece ao desejo quando se forma uma família? Será o amor suficiente para manter um casal unido? Existe apenas uma maneira de entender a fidelidade? Quais as novas regras do casamento quando os arquétipos tradicionais são ultrapassados? Este espetáculo reflete sobre todas estas questões (...) com duas formas totalmente diferentes de entender as suas relações e a vida, mas que, como bons polos opostos, não deixam de se sentir atraídos", lê-se no texto de apresentação.

O bilhete custa 15 euros (campanha de Natal: 25% de desconto automático em compras efectuadas até 6 de janeiro)

12. Diogo - Luís Franco Bastos

Lagos (Auditório Duval Pestana) - 13 de janeiro (esgotado)

Porto (Teatro Sá da Bandeira) - 14 de janeiro (esgotado) e 25 de maio (data extra)

Viseu (Expocenter) - 3 fevereiro

Mealhada (Cineteatro Messias) - 11 fevereiro

Lisboa (Coliseu) - 24 de março

Depois de 15 anos a levar tantas vezes os outros a palco, à boleia da sua voz, Luís Franco-Bastos apresenta o solo "Diogo", para falar de si e da sua família.

Em entrevista ao SAPO24, Luís Franco Bastos faz uma retrospetiva da carreira — "o meu objetivo era fazer as pessoas rir" — e olha para o panorama do humor onde, acredita, a autocensura é mais pesada que as sensibilidades do mundo.

Os bilhetes variam consoante as salas.

13. Ruy, a história devida

Auditório Taguspark, Oeiras, de 12 de janeiro a 9 de fevereiro

Ruy de Carvalho, "figura máxima do Teatro em Portugal, sobe ao palco, abre o coração e conta histórias inéditas da sua longa e inspiradora carreira".

"Ao longo de cerca de uma hora, ninguém fica indiferente à sua faceta menos conhecida de contador de histórias. E porque não é todos os dias que temos Ruy de Carvalho perto de nós, o público é convidado a fazer perguntas ao ator, fazendo desta experiência mais do que um espetáculo, mas uma conversa intimista entre amigos", lê-se no texto disponível na plataforma de venda de bilhetes bol.

A peça terá encenação de Paulo Sousa Costa e produção da Yellow Star Company.

O bilhetes variam entre os 35 e os 43 euros.

14.Uma outra Bela Adormecida

Lu.Ca – Teatro Luís de Camões, Lisboa, 12 a 22 de janeiro

O Lu.Ca – Teatro Luís de Camões começa a programação de 2023 com várias versões da história "A Bela Adormecida", incluindo a de Agustina Bessa-Luís, num espetáculo que junta imagem e música original às palavras da escritora.

Quase 25 anos depois de Agustina Bessa-Luís ter escrito um texto que teve por base a história de Charles Perrault, Beatriz Brás, Francisco Lourenço e Martim Sousa Tavares revisitam essa versão de "A Bela Adormecida" "para criar um espetáculo que acrescenta imagem e música original às palavras da célebre escritora".

"Uma outra Bela Adormecida", uma coprodução do Lu.Ca com a Orquestra Sem Fronteiras e o Teatro Nacional São João, está incluída nas comemorações oficiais do centenário de Agustina Bessa-Luís (1922-2022).

A história "A Bela Adormecida" inspirou também as escritoras Ana Pessoa e Joana Bértholo a escreverem "Muito, muito, muito tempo" e "A Bela não adormecia", que “vão ganhar vida em duas leituras encenadas no ‘entrepiso’ do teatro, respetivamente nos dias 7 e 8 de janeiro (com interpretação da atriz Anabela Ribeiro) e 28 e 29 de janeiro (pela atriz Mariana Magalhães)".

O bilhete custa 7 euros.

créditos: DR

15. Extremamente Desagradável

Lisboa (Coliseu de Lisboa) - 18 e 19 de janeiro (sessões esgotadas)

Madeira (Centro de Congressos) - 28 de janeiro

Braga (Altice Fórum) - 3 de fevereiro (esgotado)

Albufeira (Palácio de Congressos do Algarve) - 10 de fevereiro

Porto (Coliseu) - 23 de fevereiro

A rubrica diária Extremamente Desagradável, de Joana Marques, está de volta aos palcos para uma "viagem que começa na infância e recorda alguns clássicos dos primórdios da rubrica, passando também por visados que fizeram furor".

À semelhança do que acontece nas manhãs da rádio, os dois espetáculos vão contar com a presença de Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, que compõem a restante equipa do programa "As Três da Manhã" da Rádio Renascença.

Estão prometidos os trocadilhos de Ana Galvão e alguns convidados especiais.

O bilhetes variam entre os 14 e os 27 euros.

16. Resort - Beatriz Gosta

Teatro Villaret, em Lisboa, a 25 de janeiro e a 1, 8 e 22 de fevereiro

Cineteatro António Landoso, Santa Maria da Feira, 15 de fevereiro

Beatriz Gosta está de regresso ao stand-up com este espetáculo."Depois de dois anos de pandemia. De amores e desamores. De se endividar para cumprir o sonho da casa própria. De gerar e parir uma criança. De virar mãe solo, trabalhadora independente e do setor da cultura".

E como explicar "Resort"? "Pode ser tudo e um burnout numa hora e pouco de espetáculo. Sempre naquele equilíbrio ténue entre rir de nervoso e gargalhar", é descrito.

Os bilhete varia entre os 2,50 (Santa Maria da Feira) 11,25 euros (Lisboa).

17. Conta-me uma canção

Benjamim + Samuel Úria - 24 de janeiro

Joana Espadinha + Mafalda Veiga - 31 de janeiro

A Garota Não + Sérgio Godinho - 7 de fevereiro

David Fonseca + Rita Redshoes - 13 de fevereiro

Tudo gira em torno da Canção. Do YouTube para os palcos.

Música, duetos e conversa entre artistas portugueses sobre a escrita de canções é o que propõe o projeto "Conta-me uma Canção", numa iniciativa da produtora de espetáculos Vachier e Associados.

O projeto audiovisual de cinco episódios, que colocou em diálogo artistas portugueses de várias gerações, ganhará uma nova vida em palco com quatro das duplas.

"Conta-me uma Canção" — ao vivo — inclui quatro encontros onde, a par das histórias das canções escolhidas, das versões cruzadas e de uma conversa, cada dupla de cantautores partilhará, com o público, uma versão de uma canção de outros músicos.

O bilhete custa 18,50 euros.

18. Amália, dona de si - O musical

Coliseu de Lisboa - 29 de janeiro

O musical, com encenação e dramaturgia de Jaime Monsanto e protagonizado por Diogo Carvalho, sublinha "a forte ligação [de Amália Rodrigues] à cultura popular e a Lisboa", contando com a participação da Marcha do Castelo.

"Amália, Dona de Si — O Musical" é "uma maneira de os portugueses recordarem não só a Amália artista como a Amália mulher, matando saudades da sua voz, presente no espetáculo, e da sua eterna figura que nos inspira e fascina com a sua vivência, energia e sentido de humor", adianta a fundação, que afirma ser “com muito orgulho” que apoia este espetáculo, "uma digna homenagem a uma das personalidades mais importantes da Cultura portuguesa", refere Vicente Rodrigues, presidente da Fundação Amália Rodrigues.

Os bilhetes variam entre os 10 e os 30 euros.

créditos: DR

19. Fábio Porchat

Coliseu do Porto - 13 de fevereiro

Coliseu dos Recreios - 15 de fevereiro

Em 2023, o humorista e apresentador brasileiro Fábio Porchat, um dos fundadores do coletivo brasileiro Porta dos Fundos, vai fazer a sua primeira tournée internacional que passará por vários países da Europa, Portugal incluído. Será uma segunda oportunidade para ouvir as "Histórias do Porchat", que já esgotou várias salas do país este ano.

"Serão contadas em palco várias situações vividas por Porchat nas suas inúmeras viagens pelo mundo: uma massagem na Índia, um encontro com gorilas, safaris em África, dor de barriga no Nepal, entre tantas outras. Ao longo da sua carreira e viagens, Fábio acumulou várias experiências, que traz agora para palco neste stand-up", revela a promotora.

Os bilhetes, que são para maiores de 16 anos, variam entre os 22 e os 42 euros.

20. Terapia de Casal

Lisboa (Teatro Maria Matos) - 14 de fevereiro

Almada (Academia Almadense) - 16 de fevereiro

Faro (Auditório IPDJ) - 17 de fevereiro

Coimbra (Salão Brazil) - 22 de fevereiro

Porto (Hard Club) - 23 de fevereiro

Aveiro (Teatro Gretua) - 1 de março

Rita da Nova e Guilherme Fonseca fazem terapia de casal ao vivo — uma extensão do podcast e do livro editado no ano passado.

O principal motivo para este regresso aos palcos, depois de uma tour de apresentação do livro, foi o facto de Guilherme precisar de ver pessoas, mas também "porque conseguiu convencer a Rita a sair de casa depois das 20 horas".

"Por isso, eles vão tirar os pijamas, despedir-se dos gatos e aparecer na vossa cidade para gravar um episódio ao vivo".

Os bilhetes variam entre os 14 e os 16 euros.

21. Cats

Campo Pequeno, em Lisboa, de 14 a 18 de fevereiro

Super Bock Arena, no Porto, de 22 a 26 de fevereiro

O musical de Andrew Lloyd Webber, é uma adaptação do livro "Old Possum’s Book of Practical Cats" (1939), de T.S. Eliot, que se estreou no West End, em Londres, em 1981, onde esteve em cena durante 21 anos. Em 1982 subiu à cena na Broadway, em Nova Iorque, onde se manteve em cartaz durante 18 anos.

A nova digressão europeia de "Cats" vai passar por oito países e terminará em Portugal, assinalando o 41.º aniversário do musical, com um elenco constituído por 29 artistas, entre os quais, Jacinta Whyte, Martin Callahgan e Russell Dickson.

Os bilhetes variam entre os 22,5 e os 60 euros.

22. Relatório Db Ao Vivo - Diogo Batáguas

Lisboa (Campo Pequeno) - 24 e 25 (esgotado) de fevereiro

Porto (Super Bock Arena) - 7 e 8 (esgotado) de abril

Após quatro anos de resumos mensais, o Relatório DB despede-se com uma edição especial ao vivo.

Para quem vive fora da Internet, o relatório DB é um programa mensal criado pelo humorista onde este desconstrói os acontecimentos que mais marcaram a sociedade nos últimos 30 dias, em áreas como a política, o desporto e a cultura no panorama nacional e internacional.

"Sim, a última ceia de Sandro acontecerá diante dos teus olhos. Se não percebeste a referência, talvez também desconheças o Tema Mais Grande, a Pessoa Fixe, o Não É Assim Que Funciona ou o Mas Porquê do Mês. Se for o caso, em princípio este espetáculo não é para ti."

Os bilhetes variam entre os 16 e os 35 euros.

23. Tutu

Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, de 19 a 21 de maio

Ballet, dança contemporânea e humor.

"Tutu: Dance in All Its Glory", da companhia Les Chicos Mambo, pela primeira vez em Portugal, junta em palco seis bailarinos que, ao longo de todo espetáculo, representam mais de 40 personagens, "desafiando os clássicos, e até os estereótipos, através de cenas humorísticas e poéticas.

"As imitações burlescas dos clássicos “O Lago dos Cisnes” e “Dirty Dancing”, conjugadas com as plumas, tutus de ballet e trajes exuberantes com os quais se apresentam em palco, tornam este espetáculo um verdadeiro sucesso internacional", lê-se na nota de apresentação.

Os bilhetes variam entre os 20 e os 40 euros.

24. O Diário de Anne Frank

Teatro Maria Matos, em Lisboa, de 26 de julho a 8 de outubro

Estreada em setembro último e protagonizada por Beatriz Frazão, a peça "O diário de Anne Frank" relata os desafios diários da vida da jovem judia que durante dois anos viveu escondida dos nazis.

Encenada por Marco Medeiros, a peça de Frances Goodrich e Albert Hackett, tem Beatriz Frazão no papel de Anne Frank, cujo diário continua a ser um dos livros mais vendidos em todo o mundo.

Anne Frank tornou-se uma figura reconhecida depois do seu pai, o único sobrevivente da família perseguida pelos nazis, ter divulgado o diário que a filha escrevera entre junho de 1942 e agosto de 1944, no qual esta relata o tempo que sobreviveu à perseguição nazi.

Os bilhetes variam entre os 18 e os 20 euros.

