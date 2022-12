Um ano de regressos. 24 concertos para ver em 2023

O que é que 2023 tem?

Que é que 2023 tem tem?

Tem uma das bandas mais desejadas em Portugal, tem (Tem)

Tem canções de amor , tem (Tem)

Pop, metal, jazz, hip-hop, tem (Tem)

Samba e reggaeton, tem (Tem)

Regressos à adolescência, tem (Tem)

Duas mãos cheias de festivais, tem (Tem)

Concertos de norte a sul, tem (Tem)

Muita música, tem (Tem)

Estes são os concertos a não perder em 2023. Se não tem bilhete, vai mesmo ter de perder alguns por já se encontrarem esgotados. Deixamos 24 propostas para ver ao vivo em 2023. Das salas aos festivais, há oferta para todos os públicos e ouvidos.

E por falar em bilhetes. Além deste roteiro para o próximo ano, a nossa melhor sugestão pode mesmo ser esta: compre bilhetes apenas nos locais oficiais ou tenha cuidado com as ofertas noutro tipo de plataformas ou no chamado mercado alternativo.

1. Michael Bublé

Altice Arena, Lisboa, 27 e 28 de janeiro

Os dois concertos em Portugal do músico canadiano fazem parte da digressão mundial “Higher”, que tem início em Lisboa. No repertório esperam-se clássicos como “Everything”, “It’s a Beautiful Day”, “Home” e “Close Your Eyes”, mas também êxitos que o cantor tem interpretado durante a sua digressão mundial, como “To Love Somebody” (dos Bee Gees), “Can’t Help Falling in Love” (de Elvis Presley) e “Cry Me a River”. Em 2019 foi assim, rodeados de “familiares e amigos”. Os bilhetes variam entre os 50 euros e os 135 euros.

2. Eros Ramazotti

Altice Arena, Lisboa, 3 e 4 de fevereiro

Marcou a história da música italiana e está de regresso a Portugal, num concerto que será certamente uma viagem pelos seus grandes êxitos: "Un'Emozzione per Sempre", "Più Bella Cosa", "Un'altra te", "Se bastasse una Canzone" ou "Un Attimo di pace". Além dos temas que marcaram a sua carreira, o italiano prometeu também para Lisboa o lançamento do novo álbum ao vivo.

Os bilhetes variam entre os 45 euros e os 150 euros.

3. Jorge Palma

Campo Pequeno, Lisboa, 11 de fevereiro

Coliseu do Porto, 14 de fevereiro

Em "As canções de amor de Jorge Palma”, um espetáculo inédito, inserido no "Montepio Às Vezes o Amor - Festival de Música do Dia dos Namorados", o músico português estará acompanhado de uma orquestra e vários convidados.

Uma oportunidade para quem perdeu, entre setembro e novembro, as seis datas em Lisboa que celebraram cinco décadas de carreira, numa viagem antológica através da sua discografia. O SAPO24 esteve no último concerto, a reunião do Palma’s Gang, que foi assim.

Pedro Abrunhosa, Lena D’Água, Syro, GNR, Luísa Sobral, Fernando Daniel, Aurea, Paulo Gonzo, Cristina Branco & João Paulo Esteves da Silva, João Pedro Pais, Mafalda Veiga e NEEV estão também entre as confirmações do cartaz do festival "Às Vezes o Amor", que acontecerá em fevereiro em 14 cidades portuguesas.

São elas: Aveiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Lagoa, Leiria, Lisboa, Peso da Régua, Porto, Santa Maria da Feira, Santarém, Torres Novas, Viana do Castelo e Vila do Conde.

Os bilhetes para o concerto de Jorge Palma variam entre os 15 e os 55 euros. A programação por datas e locais do "Às Vezes o Amor" pode ser consultada no site do festival.

4. Linda Martini

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 10 de fevereiro

Hard Club, Porto, 11 de fevereiro

20 anos de carreira. Sim, 20 anos de carreira e duas mãos cheias de temas que cresceram com a sua base de fãs (ou vice-versa). Os Linda Martini celebram no próximo ano duas décadas de banda com uma digressão, “Merda & Ouro”, que arranca em fevereiro e já tem agendados concertos em Lisboa e no Porto.

Em 2022 lançaram "ERRÔR" e passaram a ser um trio, com a saída de Pedro Geraldes, na banda desde a sua formação (2003). Recentemente, os Linda Martini anunciaram que Rui Carvalho, guitarrista mais conhecido por Filho da Mãe, e que tem substituído Geraldes nos concertos, é agora membro oficial do grupo.

“2022 foi um ano estranho e intenso para nós. Com o Rui (aka Filho da Mãe) encontrámos uma renovada vontade de estarmos juntos em cima de um palco e fora dele. É por isso natural o que temos para vos contar: ele disse sim! Não somos um trio, somos o Rui, o André, a Cláudia e o Hélio; e estamos com muita vontade de nos fecharmos numa sala, às cabeçadas, para encontrar música nova”, referiu a banda numa publicação nas redes sociais.

Os bilhetes estão à venda e custam 20 euros (15 euros até 6 de janeiro).

5. Wet Bed Gang

Campo Pequeno, Lisboa, 25 de fevereiro

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 4 de março

“Dois concertos únicos em Portugal”, é a promessa dos Wet Bed Gang (Kroa, Gson, Zizzy e Zara G) para as datas agendadas em duas das principais salas do país.

“Em 2023, ‘The Gorilleyez Tour’ traz dois espetáculos que prometem mais uma reivindicação do movimento Wet Bed Gang, introduzindo o projeto ‘Gorilleyez’, que pretende satirizar o contexto em que o animal era historicamente utilizado como arma de arremesso racista. O gorila chega agora na sua verdadeira roupagem, nobre e emancipada, através de histórias musicadas, que honram a tradição e erguem a bandeira da Wet Bed Gang o mais alto possível”, lê-se no comunicado.

Desde que surgiram, os Wet Bed Gang têm somado milhões de visualizações nos vídeos que partilham no canal de YouTube do grupo, que tem mais de 530 mil subscritores. “Devia ir” conta com mais de 50 milhões de visualizações e foi o oitavo tema mais ouvido entre as músicas portuguesas no Spotify este. Já os Wet Bed Gang ficaram em quarto lugar nos artistas mais ouvidos em Portugal, um top liderado por Ivandro.

Os bilhetes variam entre os 22 e os 28 euros.

6. Roger Waters

Altice Arena, Lisboa, 17 e 18 de março

Roger Waters abrirá em Lisboa a etapa europeia da digressão mundial "This Is Not A Drill", apresentada como "a primeira digressão de despedida" do músico de 79 anos.

Na nota de imprensa, o músico explica que esta digressão é "uma inovadora e cinematográfica extravagância de rock and roll", com "dezenas de grande canções da era dourada dos Pink Floyd e também algumas novas canções".

Sem nunca esquecer as suas convicções políticas, Roger Waters acrescenta: a digressão é "uma incrível indireta à distopia corporativa na qual todos lutamos para sobreviver, e um apelo ao amor, proteção e partilha do nosso precioso e tão precário planeta Terra".

Em 2018 foi assim: duas horas e meia de música, três de espetáculo.

Os bilhetes vão desde os 50 euros (balcão 2) aos 150 euros (balcão platinum).

7. Ana Moura

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março

“Casa Guilhermina”, editado em novembro, é o mote para estes dois concertos. O disco, com produção de Pedro da Linha e a colaboração de Pedro Mafama, inclui as canções “Andorinhas” (Globo de Ouro na Categoria de Melhor Canção e um Prémio Play na categoria de Melhor Vídeo-clip), “Jacarandá”, “Agarra Em Mim” e “Arraial Triste”, e é o primeiro da “nova vida”, como muitos já escreveram, da fadista.

A primeira apresentação oficial em palco de “Casa Guilhermina” aconteceu no Capitólio, em Lisboa, no âmbito do festival Super Bock em Stock no passado dia 25 de novembro.

Os bilhetes têm preços entre os 25 e os 32 euros.

8. Jamie Cullum

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de março

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 24 de março

O cantor e pianista Jamie Cullum, muito acarinhado em Portugal, está de regresso em dose dupla.

Cullum conta já com oito álbuns na bagagem e o nono prestes a chegar. O músico britânico esteve em Portugal pela última vez em 2019, ano em que se apresentou ao vivo no festival EDP Cool Jazz. Por essa ocasião, falou com o SAPO24; recorde aqui a entrevista.

Os bilhetes para os concertos vão dos 25 euros aos 65 euros.

9. Robbie Williams

Altice Arena, Lisboa, 27 de março

"Mr. Entertainment" está de regresso a Lisboa. O espetáculo insere-se na digressão “XXV”, que celebra os 25 anos de carreira a solo do ex-Take That. Uma oportunidade para ouvir temas como "Angels", "She’s the one" ou "Feels".

A última atuação de Robbie Williams em Portugal data de 2014, ano em que marcou presença no Rock In Rio-Lisboa.

Os bilhetes variam entre os 48 euros (balcão 2) e os 150 euros (inner pit).

10. D'ZRT

Altice Arena, Lisboa, 29 e 30 de abril, 1 e 2 de maio (só já há bilhetes para dia 2)

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 6 e 7 de maio (esgotados)

Super Bock Arena, Porto, 19, 20 e 21 de maio (só já há bilhetes para dia 21)

Coliseu de Elvas, 27 de maio

Parque de Santa Catarina, Funchal, Madeira, 3 de junho

Estádio do Algarve, Faro, 19 de agosto

A notícia chegou com estrondo no dia 28 de julho. O regresso aos palcos para um único espetáculo transformou-se, dada a procura, em 12 datas.

A banda criada nos “Morangos com Açúcar” vai atuar em 2023 em Lisboa, Porto, Guimarães, Elvas, Madeira e Faro.

Os D’ZRT — dos quais também fazia parte Angélico Vieira, que faleceu em 2011 — foram um fenómeno de popularidade e agora prometem um regresso recheado de nostalgia.

Para aguentar a espera, Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira, lançaram as "D’ZRT Encore Sessions", uma iniciativa onde a banda faz novas versões dos clássicos do grupo com artistas convidados. Depois da nova versão do famoso tema “Para Mim Tanto Me Faz” com António Zambujo, a banda juntou-se a Agir para uma versão de "Querer Voltar".

Estão ainda à venda 3 Fã Pack FNAC, para as datas 2 de maio, 21 de maio e 19 de agosto. Estes packs são compostos por um Bilhete de Plateia de Pé, uma t-shirt exclusiva da D’ZRT Encore Tour e um Bilhete Comemorativo, sendo que os fãs podem ser um dos contemplados a um dos 5 Bilhete Tribo que se encontram distribuídos pelos 7.500 packs que serão colocados à venda em exclusivo nos canais de venda da FNAC.

Os fãs contemplados com o Bilhete Tribo, terão o seu bilhete de plateia de pé duplicado, podendo levar consigo mais uma pessoa a conhecer o backstage da D’ZRT Encore Tour, à sessão de Q & A e a conhecer a banda.

11. Coldplay

Estádio Cidade de Coimbra, 17, 18, 20 e 21 de maio

Eram uma das bandas mais pedidas em Portugal e o regresso levou a uma corrida aos bilhetes como nunca se viu no nosso país.

Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra. Outras três datas foram anunciadas (18, 20 e 21 de maio) e estão esgotadas desde o momento que os bilhetes foram colocados à venda. “Nunca houve tanta procura para um evento em Portugal”, escreveu Ana Ribeiro, numa curta mensagem enviada à Lusa, depois de questionada sobre se havia registo de procura semelhante em casos anteriores.

Se não tem bilhete, cuidado com a oferta no chamado mercado negro. Em setembro, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve duas pessoas por especulação de bilhetes.

12. Chico Buarque

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 26 e 27 de maio (esgotados)

Campo Pequeno, Lisboa, 1, 2 e 3 de junho (esgotados)

O vencedor Prémio Camões em 2019, que vem a Portugal receber o galardão, vai apresentar "Que tal um Samba".

Para o júri do Prémio Camões, a maior distinção literária de língua portuguesa, a escolha de Chico Buarque deve-se à sua "contribuição para a formação cultural de diferentes gerações", e o "caráter multifacetado" do seu trabalho, da poesia, ao teatro e ao romance, estabelecendo-se como "referência fundamental da cultura do mundo contemporâneo".

De acordo com a Everything Is New, a promotora, o novo espetáculo promove um passeio pela obra de décadas do Chico Buarque, que reúne composições há muito não apresentadas e outras mais recentes. “Os saltos temporais acontecem de maneira fluida, como se as canções tivessem sido escritas agora”, acrescentou.

Os bilhetes para os concertos já estão esgotados.

13. Kendrick Lamar

NOS Primavera Sound, 7 de junho

A pandemia atrasou o regresso de Kendrick Lamar a Portugal, já que o norte-americano era um dos cabeças de cartaz da edição de 2020 do NOS Alive (que não se realizou devido à pandemia).

Ao Porto, o rapper traz “Mr. Morale & The Big Steppers”, editado este ano e considerado por várias publicações da especialidade como um dos melhores álbuns do ano.

O festival Primavera Sound, o primeiro sem a NOS como parceiro, acontece entre 7 e 10 de junho de 2023 e vai contar com outros regressos, como o dos britânicos Blur e Pet Shop Boys ou da espanhola Rosalía (que esteve em novembro em Lisboa).

Numa edição comemorativa dos 10 anos do evento no Parque da Cidade do Porto, excepcionalmente com quatro dias, do cartaz fazem ainda parte nomes como Le Tigre, St. Vincent, Halsey, The Mars Volta ou Daphni.

Os bilhetes para o festival estão à venda por 170 euros para os quatro dias e 70 só para um dia, mais taxas.

14. Mötley Crüe e Def Leppard

Passeio Marítimo de Algés, 23 de junho

A digressão conjunta dos norte-americanos Motley Crue e dos britânicos Def Leppard vai passar por Portugal

Foram uma das bandas mais perigosas dos anos 80, virtude das muitas noites regadas a álcool, a heroína e a violência. E foram, também, uma das que acrescentou o adjetivo "glam" ao heavy metal. 40 anos e alguns períodos em clínicas de reabilitação depois, os Mötley Crüe irão estrear-se em Portugal e consigo virão os temas de discos como "Too Fast For Love" ou "Girls, Girls, Girls". E virão, também, os Def Leppard, grupo que também ajudou a fazer com que os anos 80 fossem ainda mais hedonistas, e que não deverá esquecer as canções de álbuns como "Hysteria", que vendeu mais de 25 milhões de cópias por todo o mundo.

Os preços dos bilhetes variam entre os 69 e os 95 euros.

15. Rammstein

Estádio da Luz, Lisboa, 26 de junho

"Outras bandas tocam, os Rammstein queimam". É esta a frase que mais se associa ao conjunto alemão, que em palco soma a uma música poderosa todo um espetáculo regado a chamas e a fogo de artifício.

Num há muito aguardado regresso a Portugal, e naquele que será o seu primeiro concerto de estádio no nosso país, os Rammstein trarão consigo os temas de "Zeit", álbum lançado este ano, sem descurar os velhos clássicos: 'Du Hast', 'Ich Will' ou 'Engel' farão, certamente, parte do alinhamento.

O preço dos bilhetes varia entre os 75 euros, no relvado, e os 95 euros, no “golden circle”.

Os bilhetes são personalizados e não podem ser transmitidos, lembrou a promotora Prime Artists, que recomenda que “todos os potenciais compradores de bilhetes criem antecipadamente uma conta de cliente no 'site' de venda, para que possam concluir o processo de compra mais rapidamente no início da venda”.

créditos: SUZANNE CORDEIRO / AFP

16. Red Hot Chili Peppers

NOS Alive, 6 de julho

Os norte-americanos são os cabeças de cartaz da 15.ª edição do festival, que conta com outros grandes nomes entre as primeiras linhas. Arctic Monkeys, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, para não nomear todos.

Será o primeiro concerto no NOS Alive do conjunto de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante. O grupo chegou a ser uma das bandas anunciadas para a edição de 2021, que viria a ser adiada devido à pandemia.

No repertório trarão, além dos grandes temas “obrigatórios", os dos dois álbuns lançados este ano, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”.

Os bilhetes para o evento, que se vai realizar no Passeio Marítimo de Algés, entre 5 e 8 de julho, também já estão à venda. Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, válido para os três dias, está fixado em 179 euros. Há ainda um passe de dois dias (6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que custa 148 euros.

17. The 1975

Super Bock Super Rock, 14 de julho

No regresso ao Meco depois de três anos (em 2020 e 2021 devido às restrições causadas pela pandemia, em 2022 porque se realizou em Lisboa devido ao risco de incêndio), uma banda que por lá já passou em 2019 (recorde aqui).

Neste intervalo a banda chegou a ter concerto marcado para Lisboa, mas cancelou a digressão de 2021. Este ano editou “Being Funny in a Foreign Language”, o décimo melhor álbum do ano para a “NME”.

Além dos britânicos, do cartaz fazem também parte os L'Imperatrice, Black Country, New Road, Franz Ferdinand, James Murphy (em DJ set) e Sampa The Great

Em 2023, o festival regressa ao Meco com aperfeiçoamento das zonas de palcos, do campismo e do estacionamento.

"De todas as mudanças, havia uma que era imperativa: mudar a zona de estacionamento e campismo para uma área com menos vegetação, não florestal, e com mais espaço. Os carros e as tendas não precisam de ouvir música, têm é de estar seguros e numa zona prática, de onde seja mais fácil entrar e sair", lê-se ainda na nota de imprensa.

No próximo ano, segundo a organização, haverá "mais bocas de incêndio, mais meios no terreno, mais olhos vigilantes, ainda mais segurança”.

Até 31 de dezembro, os bilhetes diários estão à venda por 55 euros e o passes a 105 euros. Entre 1 de janeiro e 15 de abril, sobem para 60 euros o bilhete diário e 115 euros o passe geral. Entre 1 de janeiro e 15 de abril, sobem novamente para 65 euros o bilhete diário e 125 euros o passe geral. Nos dias do festival, os bilhetes diários estão à venda por 68 euros e o passes geral por 130 euros.

18. J Balvin

MEO Marés Vivas, 15 de julho

O músico colombiano irá atuar no dia 15 de julho, naquele que será o seu regresso a Portugal, depois de ter sido cabeça de cartaz do NOS Primavera Sound em 2019 — onde deu uma "deu uma lição de reggaeton a todos aqueles que preferem seguir dogmas em vez da música", escrevemos no SAPO24 por essa ocasião.

J Balvin levará até ao festival de Gaia os temas do seu último álbum, “Jose”, lançado em 2021, mas não só. "Mi Gente", "Qué calor", "Con Altura" ou "Reggaeton" não devem falhar a setlist.

Do cartaz do MEO Marés Vivas fazem ainda parte os irlandeses The Script e os portugueses Da Weasel, Jorge Palma, Quatro e Meia, Fernando Daniel e Slow J.

Os bilhetes já estão à venda tendo, o diário, um custo de 45 euros e o passe geral de 90 euros.

19. Harry Styles

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 18 de julho

Dizem que ficou com saudades de pastéis de nata (e para perceber a referência será preciso ler o nosso texto do concerto de julho, na Altice Arena).

A nova fase da "Love on Tour" começa a 13 de maio na Dinamarca, passando por Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Irlanda, Bélgica, Polónia, Áustria, Espanha, Portugal e Itália.

A etapa europeia da tour em 2023 será a estreia de Harry Styles em estádios e recintos de grande dimensão na região.

A primeira parte do espetáculo é assegurada pela banda Wet Leg, a dupla britânica de indie rock da Ilha de Wight, fundada em 2019 por Rhian Teasdale e Hester Chambers.

O concerto já está esgotado.

20. Ben Harper

CoolJazz, 26 de julho

Ben Harper & The Innocent Criminals regressam a Portugal para apresentarem ao vivo o novo álbum editado este ano, "Bloodline Maintenanc"’, bem como várias canções que marcaram uma carreira de um dos grandes compositores das últimas décadas.

Para a 18.ª edição do CoolJazz, que volta a realizar-se no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, em Cascais, estão também confirmados: Lionel Richie, (08 de julho), Kings of Convenience (19 de julho), Snarky Puppy (20 de julho) e Norah Jones (29 de julho).

À semelhança do Primavera Sound, também o Cool Jazz perdeu nesta edição o seu naming sponsor, neste caso a EDP.

O preço dos bilhetes varia entre os 30 e os 48 euros. Estão também disponíveis packs a 60 euros que incluem dois vouchers para a plateia de qualquer uma das sete noites do festival.

21. Earthless

SonicBlast, em Caminha, de entre 10 e 12 de Agosto

São uma das maiores bandas de culto do século XXI. O psicadelismo pesado de discos como "Sonic Prayer" ou "Rhythms From a Cosmic Sky" ainda encanta quem quer que lhes toque, mas será "Night Parade of One Hundred Demons", de 2022, a marcar o regresso dos Earthless a um festival onde já foram muito felizes.

O festival SonicBlast vai regressar à praia da Duna dos Caldeirões, em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha, entre 10 e 12 de agosto, com um cartaz que inclui ainda Off!, Eyehategod, A Place to Bury Strangers, Church of Misery ou Death Valley Girls.

Os bilhetes para o festival estão à venda por um preço de 75 euros, até 31 de janeiro, aumentando em 10 euros a partir do dia seguinte.

22. The Walkmen

Vodafone Paredes de Coura, entre os dias 16 e 19 de agosto

No ano em que celebra "30 históricas edições", o Vodafone Paredes de Coura começou a pintar o seu cartaz com um regresso: o dos norte-americanos The Walkmen, banda que alguns conheceram pela série "The O.C. - Na Terra dos Ricos".

Depois de 10 anos afastados, esta é primeira data anunciada pela banda de Hamilton Leithauser fora dos Estados Unidos e na Europa.

Wilco, Fever Ray, Loyle Carner, Jessie Ware, Les Savy Fav, Dry Cleaning, Kokoroko fazem também parte da edição de 2023, que volta a realizar-se nas margens do rio Taboão.

Os passes gerais, com um custo de 130 euros, já estão à venda.

23. António Zambujo e Miguel Araújo

Coliseu Micaelense, Ponta Delgada, Açores, 23 de setembro

Altice Arena, Lisboa, 7 de outubro

Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Porto, 28 de outubro

Sete anos após baterem todos os recordes (28 concertos esgotados nos coliseus de Lisboa e do Porto), António Zambujo e Miguel Araújo voltarão aos palcos.

“O conceito do espetáculo será o mesmo, seremos os dois sozinhos com as nossas guitarras. Obviamente que o repertório será diferente, porque de há sete anos para cá tanto eu como o Miguel temos muitas músicas novas e muitas coisas que já fizemos entretanto, que iremos incluir neste espetáculo. Vai ser assim uma misturada”, contou António Zambujo, em declarações à agência Lusa. Cada concerto é diferente do outro porque, de acordo com António Zambujo, “são improvisados”.

Será que se ficam apenas por estes três concertos?

Os bilhetes estão à venda e a um valor a partir de 25 euros nos Açores, 22 euros em Lisboa e 20 euros no Porto.

24. Blink-182

Altice Arena, Lisboa, 2 de outubro

Para muitos, este será um regresso à adolescência com a hipótese de ouvir novamente ao vivo (a banda pisou solo nacional apenas uma vez, com um concerto no então chamado Pavilhão Atlântico, em 2012) temas como "I Miss You", "Down" ou "All the Small Things".

A banda norte-americana vai reunir-se para um novo álbum (do qual já se conhece um primeiro single, “Edging”) e uma digressão mundial que começa em março de 2023 em Tijuana, no México, e prossegue até 2024, com paragem em Lisboa.

A reunião dos três membros da formação dita "clássica" (Tom DeLonge, vocalista e guitarrista; Mark Hoppus, baixista; e Travis Barker, baterista), que criou os principais álbuns da banda. DeLonge estava afastado da banda desde 2015 e Hoppus recuperou recentemente de um cancro.

A primeira parte ficará a cargo dos The Story So Far.

Os bilhetes variam entre os 50 e os 80 euros.

