A pandemia e o confinamento levou a que muitos de nós olhassem para as estantes, para aquele livro que sempre quisemos pegar, e pensássemos "é desta que leio isto". É precisamente esse o mote do clube de leitura do SAPO24, que teve início durante o período de confinamento e que conta já com mais de 300 membros - pode juntar-se ao clube através deste link.

Ao longo dos últimos meses, os encontros dinamizados por Elisa Baltazar, co-fundadora do projeto de escrita "O Primeiro Capítulo", e pela equipa do SAPO24 já analisaram clássicos como “1984" e "Mataram a Cotovia" ou obras mais contemporâneas como "O Retorno" ou "A Máquina de Fazer Espanhóis".

Além disso, as sessões contam também com convidados especiais, que interagem com os participantes durante o encontro. O "É Desta Que Leio Isto" já recebeu nomes como o argumentista, escritor e músico Filipe Homem Fonseca, Zeferino Coelho, editor de José Samarago, ou Nicolau Santos, jornalista e presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa.

O próximo encontro já tem data: no próximo dia 27 de agosto, o escritor Bruno Vieira Amaral vai conversar connosco sobre o livro "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez.

Pode inscrever-se no encontro através deste formulário e na próxima 5.ª feira receberá um e-mail com todas as indicações para se juntar à conversa.