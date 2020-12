O clube de leitura É Desta Que Leio Isto está de volta para um encontro de Natal muito especial. No próximo dia 21 de dezembro, pelas 21h30, junte-se a uma conversa que vai ter sugestões de livros para oferecer nesta época festiva.

Maria do Rosário Pedreira, escritora e editora, é a convidada deste encontro e traz consigo uma lista de sugestões de livros para oferecer nesta quadra que podem ser bons presentes natalícios. A conversa, em que todos podem participar, girará à volta desses livros e dos seus autores, como de resto tem acontecido em todos os encontros do clube.

Que livros são esses? Os que se seguem:

Uma Barragem contra o Pacífico/O Amante , de Marguerite Duras

, de Marguerite Duras A Tia Júlia e o Escrevedor , de Mario Vargas Llosa

, de Mario Vargas Llosa Os Interessantes , de Meg Wolitzer

, de Meg Wolitzer Pátria , de Fernando Aramburu

, de Fernando Aramburu O Papagaio de Flaubert , de Julian Barnes e A Ridícula Ideia de não Voltar a Ver-te , de Rosa Montero

, de Julian Barnes e , de Rosa Montero Obra Poética, de David Mourão-Ferreira

Para além dos livros acima mencionados, todos os participantes são também convidados a trazer as suas próprias sugestões de livros para oferecer no Natal.

Quer estar presente na sessão? Para isso basta preencher o formulário que se encontra neste link. Depois, no dia do encontro, receberá no seu e-mail todas as instruções para se juntar à conversa e partilhar ideias sobre estes ou outros livros com a nossa convidada.

Pode ainda acompanhar ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através do grupo no Facebook do É Desta Que Leio Isto, que conta já com quase 800 membros.