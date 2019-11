Comecemos pela boa notícia: o regresso dos Rage Against the Machine (RATM). A banda norte-americana irá dar dois concertos no festival de Coachella, a 10 e 17 de abril.

O anúncio foi dado, no dia 1 de novembro, por uma nova conta de Instagram, com o nome da banda, e confirmada mais tarde à Billboard por uma fonte ligada ao festival.

Para além dessas duas datas, a banda de "Killing In The Name" e "Bulls on Parade" anunciou também três concertos, entre os dias 26 e 30 de março, em locais próximos da fronteira entre o Texas e o México — El Paso, Las Cruces e Phoenix. Estes concertos marcarão o regresso dos Rage Against the Machine aos palcos, após um hiato de oito anos.

Formados em 1991, os norte-americanos anunciariam o seu fim em 2000, regressando sete anos depois para uma nova digressão — e que passou pelo NOS Alive em 2008 — e voltando a fazer uma pausa em 2011.

Os Rage Against the Machine são Tom Morello (guitarrista), Zack de la Rocha (vocalista), Tim Commerford (baixista) e Brad Wilk (baterista)

À exceção do vocalista Zack de la Rocha, os membros dos RATM formaram o projeto paralelo Prophets of Rage, que atuou este ano no festival EDP Vilar de Mouros. "O que temos vindo a fazer nestes últimos três anos é mais necessário que nunca", disseram, por essa ocasião, em entrevista ao SAPO24.