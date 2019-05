Obviamente, estes dados (do Portal do Clima) não olham para o estado concreto do tempo nos dias em que os plebiscitos se realizaram e tampouco mostram sequer uma evidência de qualquer relação. Porém, podem pelo menos ajudar a pôr em perspetiva o argumento de que os portuguesas não votam porque têm outras coisas para fazer.

A praia de Carcavelos, nos arredores de Lisboa, encheu neste domingo de eleições. créditos: EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Ao SAPO24, vários jovens disseram que apesar de irem votar, não acreditam assim tanto no peso do voto. E mesmo não acreditando nos candidatos, decidiram que devem exercer o direito de voto.

Aliás, este argumento pode, em si, ser derrubado. Não há como saber se toda a gente que esteve hoje na praia não foi votar antes ou depois do ócio veraneante (tal como sugeriu o presidente da República).

Este domingo, os boletins de voto apresentavam 17 opções de escolha. Dos partidos mais históricos às novas formações; dos partidos bem comportados aos mais incendiários. A escolha era grande e para todos os gostos.

Os próprios candidatos eram variados: dos virgens nestas andanças aos dinossauros. Dos especialistas aos leigos. Nem isso, porém, chegou para mobilizar o eleitorado.

Votar antes do tempo — e perder demasiado tempo

Há uma semana, milhares de portugueses anteciparam o voto. Na câmara municipal do Porto, por exemplo, esperou-se mais de uma hora para conseguir fazê-lo. Em Lisboa, as mesmas filas.

Pela primeira vez, todos os cidadãos recenseados em Portugal puderam exercer o direito de voto antecipadamente, em qualquer parte do território nacional, bastando, para tal, que o pedissem. Na verdade, a possibilidade já existia, mas tinha de ser justificada. Desde agosto do ano passado, com as alterações à lei do recenseamento eleitoral, deixa de ser preciso explicar os motivos para votar uma semana antes e numa mesa de voto que não seja a de origem.

A experiência, contudo, teve demasiado sucesso. A câmara do Porto aprovou logo, com a abstenção do PS e do PSD, uma moção que defende uma revisão “com caráter de urgência” dos diplomas referentes às leis eleitorais e à lei do recenseamento eleitoral.

Na sua intervenção, Rui Moreira explicou que, depois de falar com a câmara de Lisboa, entendeu agir no sentido de ver aperfeiçoada uma medida que é positiva. "O voto demora dez vezes mais do que o voto normal. Normalmente as mesas são para mil eleitores, nós tivemos 700 e foi um problema", disse o autarca, defendendo que a ideia do município é "ter mesas para cada 200 eleitores”.

Segunda a agência Lusa, que o cita, Moreira não compreende, por exemplo, porque é que o voto antecipado só pode ser exercido nas capitais de distrito e considera que, não sendo obrigatório, devia estar aberto a todos os municípios que se sentissem capazes.

“Fica aqui um aviso sério de que não vale a pena esconder a cabeça na areia porque esta ideia tem todos os condimentos para correr mal e não há nada pior para matar uma boa ideia”, concluiu o independente.

Filas para votar antecipadamente em Lisboa, no dia 19 de maio.

Os portugueses não votam?

A abstenção, em geral, está a subir em todas as eleições. Para o Parlamento Europeu, todavia, desde 2004 que se vão batendo recordes, sempre acima do 60%.

Nos outros momentos eleitorais, a eleição que manteve Cavaco Silva em Belém, em 2011, é a que mais se aproxima (53,5%), mantendo-se, ainda assim, mais de dez pontos abaixo das últimas Europeias.

O gráfico mostra que o caminho da abstenção tem sido sempre ascendente. Para encontrarmos uma abstenção próxima dos valores de hoje, temos de ir a 26 de junho de 1998 e ao primeiro referendo sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez: 68,11%.

E os portugueses lá fora?

Com 91% dos votos apurados, a percentagem de votantes, é de 1,01%. Ou seja, dos 1.204.875 inscritos, apenas 12.136 foram votar. Em França, estão inscritos 386.916 eleitores, mas só 1.200 exerceram o direito ao voto — são 0,31% do total.

No Reino Unido, país à beira de sair da União Europeia, a percentagem de votantes foi ainda mais baixa: 0,22%. Isto quer dizer que dos 30.546 inscritos naquele país ainda da Europa, apenas 67 exerceu o direito de voto.

Há que ter em conta, mais uma vez, as alterações à legislação eleitoral. O número de eleitores residentes no estrangeiro passou de menos de 300 mil nas eleições de 2014 para 1.431.825, resultado do processo de recenseamento automático.

Assim, desde que tenham cartão de cidadão, os portugueses residentes no estrangeiro passaram a estar automaticamente registados para votar.

Aliás, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas veio já dizer à agência Lusa que o número de portugueses votantes no estrangeiro mais do que duplicou, passando dos 5.100 em 2014 para os 12 mil este ano.

“Neste momento, os dados que temos — que ainda não são dados definitivos — apontam para um crescimento na ordem dos 140% relativamente às eleições europeias de 2014”, destacou, apontando que “houve países e secções de voto em que o crescimento foi quatro a cinco vezes superior à participação eleitoral de há cinco anos”.

José Luís Carneiro relevou que “raras são as secções de voto em que a votação não tenha duplicado, triplicado e, por vezes, quadruplicado, e isso é muito significativo”, tendo em conta que “este voto é presencial e haver países em que os portugueses se deslocam várias centenas de quilómetros, dezenas de quilómetros para poderem participar nos atos eleitorais”.

Votar não votando

“Escolher não escolher também é opção legítima”, disse na noite deste domingo Marcelo Rebelo de Sousa. No meio dos sacos do Banco Alimentar Contra a Fome, o presidente da República lembrou que apesar de gostar de que houvesse “menos portugueses que escolheram não escolher”, essa não deixa de ser uma “opção perfeitamente legítima”.

“É uma escolha, como tudo na vida”, disse. E salientou que caberá agora aos partidos lidar com o desafio de mobilizar os eleitores para as próximas eleições. As legislativas são já em outubro e apesar de o histórico mostrar que a afluência às urnas é maior na escolha dos deputados para a Assembleia da República, a tendência de abstenção nesse plebiscito também está a crescer.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou ainda que "a abstenção significa que há um conjunto de cidadãos que, perante o leque de escolhas, […] entende que a melhor solução é não escolher" e aconselhou as formações políticas e os candidatos a adaptarem os seus discursos e propostas, eleição a eleição, "porque não há duas iguais", de forma a "sensibilizar, motivar, mobilizar aqueles que escolhem não escolher”, cita a Lusa.

Mesmo assim, o presidente da República admitiu que esperava pior: "apelei ao longo dos meses e mais próximo das eleições no sentido de se evitar o que eu temia. Temia pior, uma abstenção de 75 a 80%. Não se atingiu esse valor, mas houve um aumento de percentagem de abstenção, o que significa que um número muito significativo de portugueses escolheu não escolher".