Rui Rio não quer saber onde está o Wally, mas perguntou a António Costa por onde andam os 590 milhões "desaparecidos" no saldo em contabilidade pública das contas do Orçamento do Estado para 2020. Falou-se de muita coisa durante as quase 5 horas de debate do OE2020, mas o SAPO24 reuniu os principais pontos da discussão. Porém, no ouvido ficou o soundbite de Rio que envolveu o icónico nerd com ar pateta criado por Martin Handford há mais de 30 anos e que, perdido no meio das multidões, vestido às riscas e munido com óculos de garrafão, continua a fascinar tanto nos dias de hoje como o fez aquando da publicação do livro original, nos finais dos anos 1980. Além disso, só pelo facto de ter estado em Hollywood, ter feito uma Viagem Fantástica e ter estado À Procura dos Papéis Perdidos já merecia um pequenino parágrafo. Neste caso, por escrito.

Contudo, o que não se sabe se será por escrito ou presencialmente é o testemunho de António Costa no caso de Tancos. O juiz Carlos Alexandre insistiu em despacho que o primeiro-ministro deve comparecer em pessoa, mas quis saber primeiro "a opinião" da defesa do ex-ministro Azeredo Lopes. A resposta veio depois da hora do almoço de hoje: tanto faz. No entanto, avisa: se o "depoimento por escrito da testemunha arrolada" não contribuir para "o esclarecimento dos factos, a defesa de algum dos coarguidos ou a celeridade do processo", o ex-ministro declara que "pretende prescindir do depoimento" de António Costa. Pois bem.

Deixando o Wally e Tancos de lado, é tempo dar um gostinho saboroso a estas linhas. É que o SAPO24 passou uma manhã no atelier de pastéis de nata Castro, na Mouzinho da Silveira, no Porto, para perceber de que é feito este doce tradicional. (E, ao mesmo tempo, perceber a razão pela qual estes parecem ser mais especiais do que os outros.) Mais: segundo 'chef-artesão' Daniel Seixas, deve ser comido à moda das… cerejas. Ou seja, aos pares.

No panorama internacional. Da parte da manhã, a notícia era de que a tripulação do avião ucraniano que caiu em Teerão não pediu ajuda via rádio e estava a tentar voltar ao aeroporto quando a aeronave se despenhou; à tarde, a tese mudou e era de que o Irão disparou por engano dois mísseis contra o Boeing 737-800 das linhas aéreas ucranianas. Teerão rejeita a suspeita porque "não faz sentido" — sendo que nessa noite o Irão lançou vários mísseis contra bases no Iraque com presença norte-americana. Londres também já abordou o assunto, tendo o primeiro-ministro, Boris Johnson, pedido uma "investigação completa, credível e transparente" sobre o desastre aéreo que vitimou 176 pessoas.

No desporto. A gripe atinge todos os grupos e todas as idades. E ninguém está imune — que o diga o Vitória de Setúbal que afirma ter 80% do plantel afetado pelo vírus. Assim, com vários jogadores indisponíveis e treinos adiados, os sadinos pediram para que o Sporting aceitasse adiar o encontro deste sábado a contar para o campeonato. (Pedido que, entretanto, já foi rejeitado pelos leões e a Liga já veio esclarecer que não vai autorizar.)

Do lado contrário da 2ª Circular, o rival Benfica confirmou a saída de Raul de Tomás para o Espanhol. Custou 20 milhões aos cofres encarnados há um par de meses, mas agora ruma até Barcelona pelo mesmo valor e sem deixar grandes memórias aos adeptos. No entanto, diga-se que o Benfica assegurou 20% do passe e tem ainda a possibilidade de arrecadar dois milhões extra consoante a performance desportiva do jogador. Ainda do lado as águias, ficou a saber-se que Weigl pode estrear-se já amanhã na receção ao Desportivo das Aves.

Na cultura, três confirmações que servem também de sugestões para um futuro próximo: os escoceses Simple Minds estão de regresso a Portugal para celebrar os 40 anos de carreira e vão dar dois concertos: um no Porto, outro em Lisboa. Mas esta quinta-feira também se ficou a saber que Iggy Pop foi confirmado no EDP Vilar de Mouros para dar um concerto que, segundo a organização, será "uma viagem desde os tempos dos The Stooges". Noutro registo, mas ainda no terreno dos festivais de verão, o ’rapper’ GoldLink vai atuar na próxima edição do Super Bock Super Rock. Por fim, David Bowie, multifacetado artista, que até Tesla chegou a ser no cinema, morreu em 2016, mas a sua editora revelou que serão editados — ainda este ano — dois discos com canções gravadas nos anos 90.

Estreia hoje A Despedida (The Farewell no original) de Lulu Wang nas salas portuguesas. Os críticos dizem ser um dos melhores de 2019 e a atriz Awkwafina ganhou recentemente um Globo de Ouro pelo papel de Billi, uma norte-americana com ascendência chinesa que regressa à China assim que descobre que a avó sofre de uma doença terminal. Poderá ler a crítica do filme aqui.

Sem mais, o meu nome é Abílio dos Reis e hoje o dia foi mais ou menos assim.