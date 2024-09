Os Jogos Paralímpicos tiveram início há quatro dias e Portugal começou este domingo a arrecadar medalhas: no dia de hoje, três portugueses subiram ao pódio.

Esta manhã, Miguel Monteiro sagrou-se campeão paralímpico do lançamento do peso F40 nos Jogos Paris2024, com um lançamento a 11,21 metros, marca que constitui novo recorde da competição.

Miguel Monteiro, atleta de baixa estatura, que tinha sido bronze nos Jogos Tóquio2020, liderou durante quase toda a prova, na qual o mongol Battulga Tsegmid (11,09) ficou com a prata e o iraquiano Garrah Tnaiash (11,03) com o bronze.

O atleta português, que começou o concurso com um lançamento nulo, 'agarrou' o ouro no terceiro ensaio, com 11,21, após ter marcado 11,02 no segundo. O recordista mundial (11,60) marcou 11,00 no terceiro lançamento, 11,17 no quarto e fez um nulo no último.

Já da parte da tarde, o nadador Diogo Cancela conquistou a medalha de bronze na prova dos 200 metros estilos SM8 dos Jogos Paralímpicos Paris2024.

Na lotada Arena Paris La Defense, Diogo Cancela, que não tem o braço direito e é vice-campeão do mundo da disciplina, cronometrou em 2.23,64 minutos. Com isto, conseguiu um novo recorde nacional e ficou a 14 décimos da medalha de prata.

O chinês Haijiao Xu (2.22,54) conquistou a medalha de ouro, tendo o seu compatriota Guanglong Yang (2.23,50), ficado com a prata.

Mas os portugueses não ficaram por aqui e ainda houve direito a mais um ouro: Cristina Gonçalves, no torneio individual de boccia BC2, ao derrotar na final a sul-coreana Soyeong Jeong, por 4-1, pelos parciais 1-0, 2-0, 1-0 e 0-1.

A atleta, que soma em Paris2024 a sua sexta participação em Jogos, conseguiu na Arena Paris Sul a sua quarta medalha paralímpica, a primeira em competições individuais.

Em equipas BC1/BC2, Cristina Gonçalves, de 46 anos, foi bronze no Rio2016, prata em Pequim2008 e ouro em Atenas2004.

O dia fica também marcado pela conquista de quatro diplomas, conseguidos por Beatriz Monteiro, no torneio de singulares de badminton, André Ramos, no torneio de boccia BC1, Marco Meneses, na prova de 100 metros costas S11 de natação, e pela atiradora Margarida Lapa, que foi quarta prova de R5 carabina de ar comprimidoSH2.

Com as três medalhas conseguidas, Portugal ultrapassa os resultados finais dos Jogos Tóquio2020, dos quais saiu com duas medalhas de bronze.

No que ao desporto olímpico diz respeito, o dia foi também marcado por uma notícia: a ginasta Filipa Martins, a primeira portuguesa a disputar a final do concurso completo ('all around') em Jogos Olímpicos, anunciou hoje o final da carreira, através de uma publicação no Instagram.

"Chegou ao fim uma das mais lindas fases da minha vida. Uma linda história desportiva. Agora, é hora de novas aventuras e planear um futuro lindo", revelou Filipa Martins, desvendando ainda que pretende agora acabar o mestrado em Treino Desportivo e, mais tarde, ser treinadora.

*Com Lusa