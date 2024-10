Nove pessoas, incluindo uma menina de 11 anos, ficaram feridas na manhã desta quarta-feira, em Kiev, capital da Ucrânia, num ataque russo com drones que provocou um incêndio num edifício, informaram as autoridades.

"Após um ataque com drones, um incêndio foi registado no segundo e terceiro andares de um prédio de nove andares no distrito de Solomianski", disseram as equipas de resgate ucranianas num comunicado publicado no Telegram.

O incêndio propagou-se a uma "superfície de 40 metros quadrados", segundo a nota.

De acordo com o governador de Kiev, Vitali Klitschko, a menina de 11 anos ficou ferida após a queda "dos destroços de um drone".