Covid-19: 41 Pousadas da Juventude e dois Centros de Medicina Desportiva disponíveis para receber profissionais de saúde e forças de segurança

41 Pousadas da Juventude e os Centros de Medicina Desportiva de Lisboa e do Porto estão disponíveis para acolher profissionais de saúde e das forças de segurança, informou o Ministério da Educação, que tutela as áreas da Juventude e do Desporto.

Ao todo, foram disponibilizadas mais de 3500 camas, de norte a sul do país, litoral e interior, devidamente identificadas pela Movijovem.

O Instituto Português do Desporto e Juventude, por sua vez, disponibilizou o Centro de Medicina Desportiva de Lisboa e o Centro de Medicina do Porto, centros que estão munidos com equipamento e material que ficarão ao dispor dos profissionais de saúde durante este período de situação epidemiológica causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Esta é a lista completa de espaços:

Abrantes — Av.a Eng.o Adelino Amaro da Costa — 2200-195 Abrantes

Alcoutim — Alcoutim — 8970-022 Alcoutim

Alfeizerão-S. Martinho — Estrada Nacional, 8 — 2460-191 Alfeizerão

Alijó — Rua da Costinha, 10 — 5070-036 Alijó

Almada — Quinta do Bucelinho - Pragal — 2805-358 Almada

Almograve — Rua do Chafariz - Almograve — 7630-017 Odemira

Alvados — Rua Carreiro da Lebre, 8 — 2480-032 Alvados

Areia Branca — Praia da Areia Branca - Largo João Soldado — 2530-217 Lourinhã

Arrifana - Aljezur — Urbanização Arrifamar, Lt 43/44 - Praia da Arrifana (CP 804 A) — 8670-111 Aljezur

Aveiro — Rua das Pombas - Edifício do IPDJ — 3810-150 Aveiro

Beja — Rua Professor Janeiro Acabado, 7 — 800-506 Beja

Braga — Rua de Santa Margarida, 6 — 4710-306 Braga

Bragança — Av. 22 de Maio — 5300-263 Bragança

Castelo Branco — Rua Dr. Francisco José Palmeiro - Edifício do IPDJ — 6000-230 Castelo Branco

Coimbra Rua Henriques Seco, 14 3000-145 Coimbra

Espinho Lugar de Sales - Silvade 4500-474 Espinho

Évora Rua Miguel Bombarda, 40 7000-919 Évora

Faro Rua da PSP - Edifício do IPDJ 8000-408 Faro

Gerês Rua da Pousada, 1 4840-030 Campo do Gerês

Guimarães Complexo Multifuncional de Couros - Largo da Cidade, 8 4810-430 Guimarães

Idanha a Nova Praça da República, 32 6060-184 Idanha-a-Nova

Lagos Rua Lançarote de Freitas, 50 8600-605 Lagos

Lisboa Rua Andrade Corvo, 46 1050-009 Lisboa

Lisboa Parque das Nações Rua de Moscavide, Lt 47-101 1998-011 Lisboa

Lousã Rua da Feira 3200-122 Lousã

Melgaço Complexo Desportivo Monte Prado 4960-320 Melgaço

Oeiras Estrada Marginal (Junto ao INATEL) 2780-267 Oeiras

Ofir Alameda Bom Jesus - Fão 4740-322 Esposende

Ovar Av. D. Manuel I (EN 327) 3880-109 Ovar

Ponte de Lima Rua Papa João Paulo II 4990-062 Ponte de Lima

Portimão Rua Pousada de Juventude 8500-423 Portimão

Porto Rua Paulo da Gama, 551 4169-006 Porto

Santa Cruz Empreendimento Turístico "Mar Azul" - Bloco 6, E.N. 247 2560-392 Silveira - Torres Vedras

São Pedro do Sul Rua Central, 818 - Termas 3660-692 Várzea de SPS

Serra da Estrela Penhas da Saúde - Apartado 615 EC S. Lázaro 6201-909 Covilhã

Setúbal Largo José Afonso 24,25 2900-650 Setúbal

Tavira Rua Miguel Bombarda, 36-38 8800-419 Tavira

Viana do Castelo Rua de Limia 4900-405 Viana do Castelo

Vila Nova de Cerveira Rua Alto das Veigas, EN13 4920-222 Vila Nova Cerveira

Vila N. Foz Côa Caminho Vicinal Currauteles, No 5 5150-636 V. N. Foz Côa

Viseu Rua Cônsulo Aristides Sousa Mendes 3500-022 Viseu

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.