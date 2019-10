Antes de começar a ler este artigo, vá ao seu frigorífico ou à sua despensa. Não, espere. Antes de ir, saiba que é muito possível que algum alimento que comprou está neste momento a apodrecer, ou porque se esqueceu dele, ou porque foram umas sobras que não lhe apeteceu comer. Pronto, pode ir. Já voltou? Teve de deitar alguma coisa para o lixo? Se sim, é sinal de que algo aí em casa tem de mudar.

Tal como a beringela que fica esquecida no fundo da gaveta até se começar a tornar num problema a sério, o desperdício alimentar ameaça tornar-se um desafio cada vez mais complicado com o decorrer dos anos. Na mais extensa investigação realizada até hoje, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação (FAO) publicou um relatório em 2011 onde estimou o desperdício alimentar mundial nos 1,3 mil milhões de toneladas ao ano, um terço de toda a comida produzida no globo.

Nesse estudo há, porém, um dado ainda mais alarmante. É que na cadeia onde seguem os alimentos até chegarem ao prato, há perdas que ocorrem na produção, na distribuição e no consumo. Contudo, nos países industrializados — leia-se, na América do Norte, Oceania, Europa e parte da Ásia — 40% do desperdício é provocado no fim, ou seja, somos nós, os consumidores (e os espaços onde degustamos refeições) que estamos a deitar tanta comida para o lixo. É tendo em conta esta a aparente facilidade com que nos desfazemos de comida própria para consumo que foi organizado o “Restaurante sem Comida”, uma iniciativa das maioneses Hellmann’s.

A marca tem encetado uma estratégia de combate ao desperdício, dedicando, inclusive, um website com várias dicas para evitar o desperdício — por exemplo, o notar a diferença entre as etiquetas que dizem “consumir de preferência antes de” e as que dizem perentoriamente “consumir até” —, mas o problema vai para além de apenas sugestões. É preciso antes mudar a forma como se olha para o consumo. Daí a necessidade, segundo Mariana Hortega, brand manager da marca, de organizar este evento, para inspirar a mudança “com receitas que juntam ingredientes que as pessoas, à partida, não saberiam o que fazer com”.

De forma a materializar essas receitas, o almoço, organizado na Casa do Presidente, situada na floresta de Monsanto, em Lisboa, contou com a presença do chef Kiko Martins — dono de cinco restaurantes, entre os quais O Talho, A Cevicheria e O Asiático. Este foi acompanhado pelos chefs Carlos Madeira, Pedro Gaspar e António Barros, assim como pelo o ator Pedro Teixeira, que trabalhou como seu assistente depois de ter tirado recentemente um curso intensivo de cozinha no Instituto Le Cordon Bleu do Rio de Janeiro, no Brasil.

Para além da presença de quem lida com alimentos diariamente, o “Restaurante sem Comida” contou também com Iva Pires, professora associada na Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Geografia Humana e autora do ensaio “Desperdício Alimentar”, editado em 2018 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Chegando ao pátio da Casa do Presidente, debaixo de um telheiro estava uma mesa onde se encontravam um rol de ingredientes que se podem considerar sobreviventes de um banquete: pescada cozida e frango assado, ladeados por nabos, pimentos, beringelas, coentros, cenouras, couve, quinoa, batatas assadas e fritas, entre outros alimentos que, sendo restos ou não, têm o condão de se perder para sempre nos espaços de arrumação dos domicílios.

Estes porém, não seriam os únicos alimentos em cena. Fazendo jus ao nome de “Restaurante sem Comida”, o evento pediu aos convidados para trazerem os seus próprios ingredientes que, invariavelmente, acabariam no lixo das suas casas. Para além disso, sendo este um evento da Hellmann’s, houve também o intuito de demonstrar como a maionese pode funcionar como um elemento de ligação na comida, ou como o chef Kiko Martins lhe chamou na apresentação, “um ingrediente fantástico” para ajudar a “camuflar, a saborear e a potenciar, aquilo que nós temos em casa”.

Se neste lado se encontrava a matéria-prima, na outra extremidade do pátio é que decorreria toda a ação. Sob uma convidativa sombra que protegia do dia soalheiro, quatro mesas corridas encontravam-se cada uma ao lado de uma estação de Showcooking, munida de fogão elétrico, balança e tábua de cozinha com coentros, dentes de alho, cebola e azeite.

Na ordem de procedimentos, o grupo de presentes foi dividido pelas quatro mesas, cada uma com um chef estacionado, preparando-se para cogitar uma receita a partir de, não só os alimentos acima descritos, como também as próprias doações dos convidados, desafiados a meter as mãos na massa, ora descascando os legumes, ora desfiando as carnes.

A mesa onde o SAPO24 se sentou teve como anfitrião o chef Pedro Gaspar, que recebeu como “presentes de casa” pimentos, chutney de coentros e um curd de limão e maracujá. Os três serviriam para tornar mais interessante uma salada fria de batata com maçã, agraciada com couve, cenoura e alho francês. Depois desta entrada, o chef optou por fazer uma patanisca de arroz, criada a partir do ingrediente que lhe dá nome, frango desfiado, legumes e maionese.

Com o passar do tempo, foi se gerando uma saudável competição para ver qual dos chefes tinha desencantado a receita mais improvável e inventiva para aproveitar restos, mas não houve claro vencedor. No fundo — e perdoe-se o chavão politicamente correto — toda a gente sentiu ter ganho, mais não seja com a experiência enriquecedora do que fazer para combater o desperdício, um problema que, como Iva Pires explicaria, tem tanta complexidade como um menu de degustação.