Se está com dificuldade em acompanhar todas as notícias relativas ao novo coronavírus, ajudamos-lhe com um 'hoje o Covid-19 foi assim'.

O total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal aumentou hoje para 39, mais nove casos do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso que se encontra em “vigilância apertada”.

Ensino, saúde ou justiça. O Covid-19 já levou ao encerramento ou ao condicionamento do acesso a vários serviços e espaços públicos — poderá consultar todos nesta lista.

Em conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e a ministra da Saúde, Marta Temido, deixaram um conjunto de recomendações relativas a eventos, tendo por base a sua localização geográfica e o número de pessoas abrangidas.

O novo vírus fez ainda o impensável, conseguiu cancelar a agenda do Presidente da República — ele que cumpre esta segunda-feira 4 anos de mandato. Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou no domingo um período de isolamento de duas semanas em casa, depois de ter estado com alunos de uma escola de Felgueiras onde foi detetado um caso de infeção. Marcelo fez esta segunda-feira para o teste para Covid-19 sendo os resultados negativos, conforme uma nota publicada ao final da tarde no site da presidência da República.

Também hoje, na reunião extraordinária da Comissão Permanente de Concertação Social, o Governo anunciou medidas adicionais para minimizar o impacto económico da epidemia. Entre o conjunto de medidas, adiamento de "várias das obrigações fiscais" e proposta de "uma aceleração dos pagamentos às empresas por parte dos fundos europeus e dos pagamentos que o governo tem de fazer de prestações de serviços e aquisição de bens". A maior novidade, no entanto, foi a duplicação da linha de crédito às empresas, no valor de 200 milhões de euros — de referir que António Costa tinha anunciado uma linha de crédito no passado dia 4 de março, mas no valor de 100 milhões de euros.

Uma das áreas já afectadas é o turismo. O surto já levou ao cancelamento de reservas em 60% dos hotéis do Algarve para os próximos dois a três meses. Na aviação, a TAP anunciou que vai cancelar 3.500 voos até maio, mais 2.500 do que os anunciados na semana passada. Também a Ryanair cancelou novos voos de e para Itália, bem como dentro deste território, na sequência do bloqueio imposto pelo Governo italiano.

Na Europa, Itália continua a ser o país mais afectado pelo virús. O governo italiano já decretou medidas de “concentração” em 14 províncias do norte do país que soma 7.172 contaminados e 463 mortos pelo novo coronavírus. Mais, o país será colocada em regime de quarentena, anunciou esta noite o primeiro-ministro Giuseppe Conte.

O Governo de Chipre indicou hoje que o país registou os dois primeiros casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, o que significa que todos os Estados-membros da União Europeia estão agora atingidos pelo Covid-19. A Alemanha registou hoje as duas primeiras mortes e Espanha anunciou que Governo prepara um plano de choque.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.