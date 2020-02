Apenas 7% dos docentes e 12% dos investigadores que estavam a trabalhar em situação precária em instituições de ensino superior e centros de investigação viram deferido o requerimento para regularização do seu vínculo laboral, segundo os últimos dados do Observatório do Emprego Científico.

Para o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, a escassa percentagem de requerimentos deferidos é a prova de que o programa do Governo para regularizar a situação dos trabalhadores da administração pública, o PREVPAP, “é uma farsa, que deixa quase toda a gente de fora”.

Se o processo já era complicado, Mário Nogueira alerta que agora é quase impossível, porque o Governo alterou a composição das comissões que avaliam os casos de quem trabalha nas instituições de ensino superior e ciência.

Até à semana passada, as equipas eram compostas por elementos dos ministérios e dos sindicatos, havendo uma representação igual de Governo e sindicatos.

Mas, segundo Mário Nogueira, a formação das comissões bipartidas foi alterada a 29 de janeiro e do lado do Governo passou a existir mais um elemento.

“O desequilíbrio que já havia na defesa dos direitos dos trabalhadores agora ficou acentuado”, acusou Mário Nogueira, lembrando que os elementos do Governo votam invariavelmente pelo indeferimento dos processos.