Emprestado à equipa italiana pelo Arsenal, o defesa central foi hospitalizado na noite de quinta-feira em estado consciente e capaz de falar.

Segundo os primeiros elementos da investigação, o autor da agressão, alvo de tratamentos para uma depressão, pegou numa faca numa prateleira de vendas e, com ela, atacou as pessoas no seu caminho.

"Depois do momento difícil que passamos ontem (quinta-feira), tanto a minha família quanto eu queremos comunicar que, felizmente, estamos todos bem, apesar das circunstâncias", escreveu Marí no Instagram, agradecendo "as mensagens de apoio e carinho", junto a uma fotografia sua na cama do hospital levantando o polegar ao lado da sua parceira, Verônica Chacón.

O jogador ainda enviou "condolências e toda a nossa força aos familiares e amigos da pessoa falecida".

Após a cirurgia bem-sucedida, o Monza pronunciou-se, dizendo que "está tudo a correr bem".

Na quinta-feira à tarde, Marí estava a fazer compras com a esposa e o filho num supermercado em Assago, nos arredores de Milão, quando um homem atacou várias pessoas com uma faca, matando um funcionário e ferindo o jogador e outras três pessoas.

O autor do ataque, um italiano de 46 anos, foi detido posteriormente. O Arsenal expressou no Twitter o seu apoio ao defesa e às vítimas do ocorrido.

"Falamos com o agente do Pablo, que nos disse que está hospitalizado e não está gravemente ferido", compartilharam.

"Querido Pablo, estamos contigo e com a tua família, nós amamos-te, continua a lutar como tão bem sabes, és um guerreiro e vais curar-te rapidamente", disse o diretor do Monza, Adriano Galliani, num tweet publicado pelo clube italiano.