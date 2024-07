"Os resultados dos testes, realizados em amostras de águas residuais em coordenação com o Unicef, mostram a presença do poliovírus", informou o ministério.

A poliomielite é endémica atualmente apenas no Paquistão e Afeganistão. A deteção do seu vírus causador "nas águas residuais que correm por entre as tendas" de pessoas deslocadas "pressagia um verdadeiro desastre sanitário e expõe milhares de habitantes ao risco" dessa doença, advertiu o ministério.

Após nove meses de conflito na Faixa de Gaza, as estações de bombeamento das águas residuais em Deir al-Balah, centro do território, deixaram de funcionar nesta semana por falta de combustível, informou o município.

O esgoto estancado, somado à acumulação de lixo e escombros, forma "um ambiente propício para a propagação de diversas epidemias", denunciou o ministério, que pediu "o fim imediato da agressão israelita".

O Ministério da Saúde de Israel, por sua vez, informou que a presença do poliovírus "do tipo 2 foi registada em amostras de águas residuais da região de Gaza". Segundo o site da Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de uma estirpe considerada erradicada em 1999.

As amostras foram "testadas num laboratório israelita autorizado pela OMS", o que "causa preocupação sobre a presença do vírus na região", acrescentou o ministério, ressaltando que monitoriza a situação para "prevenir o risco de doenças em Israel".