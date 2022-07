Vista geral (atualizado às 08h00)

Número total de incêndios rurais: 39

14 em curso; 9 em resolução e 19 em conclusão

Número total de operacionais mobilizados: 2442

Número total de viaturas operacionais mobilizadas: 753

Número total de meios aéreos mobilizados: 0

*Fonte: site da Proteção Civil

O incêndio que deflagrou há uma semana em Vale da Pia, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, no distrito de Leiria, entrou em fase de resolução às 06:15, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O comandante José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse ainda que os fogos nos distritos do Porto, Leiria e Viana do Castelo eram os que mais preocupam os bombeiros.

Leiria (atualizado às 08h00)

Número de ocorrências: 4

Onde: Abiul, Pombal e Caranguejeira (em resolução)

802 operacionais

220 viaturas

0 meio aéreo

O que se sabe até agora:

O Incêndio em Pombal continua a gerar grande preocupação, tendo sido alvo de vários reacendimentos nos últimos dias. Mais de 800 operacionais mantém-se no terreno.

Aveiro (atualizado às 08h00)

Número de ocorrências: 1

Onde: Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz (em resolução)

306 operacionais

113 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Oliveira de Azeméis e alastrou aos concelhos de Estarreja e Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, está dominado.

“O incêndio foi dado como dominado às 20:00 [de quinta-feira]. Neste momento, não há vento. Passou a parte pior”, disse à Lusa o comandante do CDOS de Aveiro, José Carlos Pinto.

O mesmo responsável adiantou ainda que o dispositivo mantém-se no terreno por causa de possíveis reacendimentos.

O incêndio deflagrou na quarta-feira à tarde, pelas 12:54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que as chamas chegassem a Albergaria-a-Velha e Estarreja.

Viana do Castelo (atualizado às 08h00)

Número de ocorrências: 3

Onde: Lindoso, Castro Laboreiro e Lamas de Mouro (em curso), Vilar de Mouros (em conclusão)

292 operacionais

93 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio que deflagrou às 23:39 de terça-feira em Cidadelhe, na freguesia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, continua por dominar, tendo obrigado à retirada da população de Froufe, no concelho de Ponte da Barca, ontem à noite. Autarquia, que reclama “mais meios” para o combate.

Esta manhã, José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse que, apesar da situação preocupante, o combate a este fogo está a evoluir favoravelmente.

“Não temos a esta hora aldeias, nem populações em risco. As aldeias que foram evacuadas ainda ontem [quinta-feira], foram evacuadas por precaução”, salientou José Rodrigues, acrescentando que serão mobilizados meios aéreos para ajudar no combate.

Guarda (08h00)

Número de ocorrências: 3

Onde: Sameice e Santa Eulália e São Paio (em resolução); Freixo, São Paio (em conclusão)

122 operacionais

40 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Seia reacendeu ontem e encontra-se agora em resolução.

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, disse ontem que durante a tarde as aldeias de Pereiro e de Vila Verde ainda estiveram em risco, mas as chamas não atingiram habitações.

Baião (no Porto, 08h00)

Onde: Teixeira e Teixeiró (em curso)

161 operacionais

54 viaturas

0 meios aéreos

Por dominar estava igualmente o fogo que deflagrou em Teixeira, no concelho de Baião, no distrito do Porto.

Ao final da tarde de ontem, por prevenção, oito idosos tiveram de ser retirados das suas casas, no lugar de Sacões, freguesia de Teixeira, mas já puderam regressar às suas habitações.

Setúbal (atualizado às 08h00)

Número de ocorrências: 1

Onde: Palmela (em resolução)

131 operacionais

41 viaturas

0 meios aéreos

O que se sabe até agora:

O incêndio de Palmela foi ontem dado como dominado, estando atualmente em fase de resolução.

Outras informações relevantes: