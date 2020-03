"Temos mais situações do que no ano passado, em que levantámos cerca de mil situações na totalidade do distrito [Castelo Branco]. Este ano, como não estamos a deixar nada para trás, verificamos que há mais situações", afirmou aos jornalistas o comandante da GNR de Castelo Branco, Albino Tavares.

Este responsável falava à margem da cerimónia de início da "Operação Floresta Segura 2020" no concelho de Castelo Branco.

"Neste momento, não temos uma noção exata do problema [gestão de combustível]. Sabemos que nos quatro municípios que já percorremos (Covilhã, Belmonte, Fundão e Penamacor) detetámos cerca de 1.500 situações que carecem de limpeza. Vamos fazer esta ação em toda a área do distrito [Castelo Branco] e só no final teremos uma noção exata do problema", sustentou.

Albino Tavares explicou ainda que os militares da GNR estão numa primeira fase de sensibilização das pessoas para a necessidade de limpeza dos seus terrenos, período que vai estender-se até ao último dia do mês de março.