Joseph Ratzinger residia no mosteiro do Vaticano Mater Ecclesiae desde que renunciou ao papado, a 28 de fevereiro de 2013. Depois de anunciar a sua inesperada decisão, Ratzinger assegurou que não iria interferir na vida da Igreja, mas que apenas se dedicaria a rezar e a estudar.

Na altura com 85 anos, Bento XVI foi o primeiro Papa em quase 600 anos a renunciar ao cargo. No anúncio explicou que não se sentia em condições para responder aos desafios de um mundo em rápida mudança, devido a questões de saúde, numa decisão histórica mal compreendida por muitos prelados.

No início de agosto de 2020, o biógrafo de Bento XVI, Peter Seewald, referiu que o Papa emérito estava gravemente doente com uma infeção por herpes zoster no rosto, num estado extremamente delicado, embora se tenha mostrado otimista da recuperação, que de facto se veio a verificar.

Seewald explicou na altura que Bento XVI ainda raciocinava e mantinha a memória, embora a voz fosse praticamente impercetível. Contudo, o Papa emérito ainda tinha esperança de recuperar as forças, para poder escrever algumas linhas novamente.

A doença do Papa agravou-se após visitar o seu irmão em Ratisbona, entre 18 a 22 de junho, depois de voar do Vaticano para Munique acompanhado do seu secretário pessoal, de um médico, uma enfermeira, uma outra pessoa também cuidadora e o vice-comandante do Corpo da Guarda do Estado da Cidade do Vaticano. O irmão do Papa emérito, que estava gravemente doente, morreu a 1 de julho de 2020, aos 96 anos.

A 27 de agosto de 2022, após o Consistório no Vaticano, o Papa Francisco e os novos cardeais visitaram o Papa emérito no Mosteiro Mater Ecclesiae. As imagens mostravam Bento XVI muito debilitado.

Já a 28 de dezembro, o Papa Francisco pediu orações pelo Papa emérito, afirmando que este estava "muito doente".

"Gostaria de pedir-vos a todos uma oração especial, pelo Papa emérito Bento [XVI], que no silêncio está a sustentar a Igreja. Recordai-o, está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e o sustente, neste testemunho de amor à Igreja, até ao fim", disse.

Em 2020, o biógrafo de Bento XVI explicou que o testamento de Bento XVI já está escrito e será tornado público agora após a sua morte.

Ratzinger expressou o desejo de descansar no antigo túmulo do seu antecessor, o Papa S. João Paulo II, na cripta de São Pedro. João Paulo II repousa agora na Capela de São Sebastião, contígua à que alberga a escultura La Pietà (A Piedade), de Miguel Ângelo.

Decano do conselho cardinalício, antes da morte de João Paulo II, Ratzinger dirigia a poderosa Congregação para a Doutrina da Fé, herdeira da Inquisição.

Eleito Papa aos 78 anos, Ratzinger foi o primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja, numa solução de continuidade do papado de João Paulo II.

A eleição do 265.º Papa - no segundo dia do conclave, a 19 de abril de 2005 - foi uma das mais rápidas das últimas décadas.