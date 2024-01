A Rússia assegurou que a Ucrânia atacou Belgorod no mesmo dia com mísseis e foguetes, deixando pelo menos 18 mortos e ferindo outras centenas.

"Foi um ataque deliberado e indiscriminado contra um alvo civil", disse o embaixador russo na ONU, Vasili Nebenzya, ao explicar que Kiev atacou um centro desportivo, uma pista de patinagem e uma universidade.

"Os membros do Conselho de Segurança da ONU têm a oportunidade de cumprir o seu dever e avaliar os danos causados a uma cidade russa, Belgorod", completou, enquanto mostrava um QR code, que direcionava para o que, segundo ele, era um vídeo das sequências do ataque.

Os aliados da Ucrânia reagiram rapidamente assegurando que a Rússia tinha desencadeado a guerra.

O representante francês afirmou que Kiev simplesmente estava a defender-se conforme as leis da ONU, enquanto Moscovo estava a "rebaixar" a Carta das Nações Unidas.

A Ucrânia, que há quase dois anos resiste à invasão russa e na sexta-feira foi alvo de um enorme ataque russo com mísseis e drones, não comentou oficialmente o ataque a Belgorod.

Esta cidade russa fica a cerca de 30 km da fronteira com a Ucrânia e foi atingida em várias ocasiões pelo que Moscovo considera bombardeamentos indiscriminados das forças de Kiev.

"À medida que a guerra continuar, veremos mais civis ucranianos e russos mortos", considerou o vice-secretário-geral da ONU, Mohamed Khiari, ao advertir que havia "perigos muito reais de escalada e transbordamento desta guerra".

Imagens não verificadas mostraram uma rua cheia de escombros e fumo a sair de carros queimados no centro da cidade, enquanto uma grande explosão pôde ser ouvida em gravações de câmaras instaladas em veículos, publicadas nas redes sociais.

A AFP não pôde comprovar de imediato as circunstâncias do ataque, um dos mais letais em território russo desde que Moscovo iniciou as hostilidades contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Dois mísseis Vilkha e foguetes de fabricação checa foram usados no ataque, segundo a Rússia.