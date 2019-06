De acordo com aquela autarquia, “no documento constam as assinaturas dos presidentes de junta de freguesia de Monte Córdova, Andreia Correia (eleita pela coligação PSD/CDS-PP); de Vilarinho, Jorge Faria (eleito no movimento independente “Unidos por Vilarinho”); ou da União de Freguesias de Santo Tirso, Couto e Burgães, Jorge Gomes (eleito pelo PS).

De acordo com a autarquia, no manifesto, os autarcas lembram que, “na qualidade de vice-presidente”, Alberto Costa “já tinha o pelouro da ligação às juntas de freguesia”.

Os presidentes de junta de freguesia sublinham ainda “o relacionamento franco, frontal e de proximidade do atual presidente da Câmara”, descreve o município.

“Por fim, os presidentes de junta de freguesia desejam as maiores felicidades a Alberto Costa no exercício do cargo, certos de que desempenhará as novas funções com sentido de serviço público e defesa dos interesses de toda a população”.

Dez das juntas de freguesia de Santo Tirso são presididas pelo PS, duas pelo PSD/CDS e duas por movimentos independentes, revelou a autarquia.

A operação "Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.

(Notícia corrigida às 15h48 - Altera o nome do presidente da Câmara para Alberto Costa, que por lapso tinha sido referido como Alberto Castro)