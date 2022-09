O cardeal polaco Konrad Krajewski, prefeito do novo Dicastério para o Serviço da Caridade, está pela quarta vez de visita à Ucrânia como enviado especial do Papa Francisco.

Num vídeo divulgado pelo Vatican News na quinta-feira, o cardeal refere que "a situação é muito difícil, ainda esta noite ouviram-se as sirenes, são muitos os mortos".

Segundo o cardeal, o Papa Francisco pediu-lhe para "confirmar as pessoas na fé, dar esperança, estar perto delas, estar com elas".

Desde o Vaticano, D. Konrad Krajewski fez 3600 km numa carrinha que transportou alimentos para a população ucraniana, um presente do Papa.

"Esta é a quarta vez que o Santo Padre me envia à Ucrânia, mas desta vez de uma maneira muito diferente, por assim dizer", diz D. Konrad Krajewski.

"Queremos estar com todas as viúvas, com os filhos dos homens mortos e feridos", precisou.

Além disso, o cardeal pretende "ir ao longo da fronteira, até Kharkiv, e estar com todos aqueles que estão evangelicamente presentes nos lugares onde a tragédia acontece".