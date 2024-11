Os partidos têm até hoje para entregar propostas sobre mudanças que querem fazer ao documento que o Governo entregou no parlamento a 10 de outubro, sendo que até esta quinta-feira pelas 20:00 já tinham dado entrada na Assembleia da República quase 1.400 propostas.

O prazo está previsto para as 18:00 horas, mas é sujeito a alargamentos até porque neste dia também se realiza a audição ao ministro das Finanças, agendada para começar às 15:30.

É de recordar que no ano passado, no Orçamento do Estado para 2024, foi entregue um número recorde de propostas de alteração, atingindo as 1.864, que tiveram todas de ser votadas alínea a alínea numa maratona que muitas vezes se prolongou até à noite, no parlamento.

Com o final das audições e a entrega das propostas, segue-se depois, de 22 a 29 de novembro, a discussão no plenário da parte da manhã e as votações na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública à tarde, com a votação final global marcada para dia 29.

No OE2025, o Governo prevê um crescimento económico de 2,1% no próximo ano, um excedente orçamental de 0,3% e que a dívida pública se reduza para 93,3% do PIB.