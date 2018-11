A Polícia Judiciária Militar (PJM) deteve hoje um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio ocorrido no Regimento de Comandos em setembro, anunciou aquela polícia, em comunicado.

A detenção relaciona-se com a morte de um militar no Regimento de Comandos no dia 21 de setembro, vítima de um disparo por arma de fogo.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, adiantou a PJM, que fez a detenção com mandado do Ministério Público de Sintra.

De acordo com o oficial de relações públicas da PJM, o militar foi detido no Regimento de Comandos, no quartel da Carregueira, em Sintra.

O "presumível homicídio" ocorreu no dia 21 de setembro, naquele regimento, às 19:42, anunciou no mesmo dia o Exército, que chamou ao local a PJM e a PSP.

Na altura, o Exército escusou-se a adiantar as circunstâncias em que ocorreu a morte do militar, de 23 anos, natural da Madeira, referindo apenas que morreu na sequência de um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo.