Em declarações à Lusa, o vereador do PS Manuel Pizarro que embora não tenha sido fornecidos os dados prometidos, a convicção do partido é que a forma como a matriz está a ser aplicada, está a conduzir à exclusão de muitas pessoas que necessitam do apoio municipal para ter uma casa digna.

Para o socialista, "estão a ser utilizados critérios brutalmente restritivos em relação à inscrição de pessoas nas listas de atribuição de casas", como parecem comprovar os números conhecidos.

"No final de 2018, números da Câmara do Porto, havia 1096 famílias à espera de casa. No final de 2019, esse número reduziu para 956. São menos 140. Ora infelizmente, eu não acredito que isso tenha acontecido por aumento da oferta ou por desaparecimento da necessidade", disse.

Pizarro acredita até que para isso, tal como explicou o vereador do pelouro, possa ter contribuído o facto de a autarquia ter entregado mais casas em 2019 (440), do que em 2018 (330), contudo, salientou, também foi em 2019 que o município teve de atribuir 100 casas aos moradores do bairro do Aleixo.

"Tudo leva a crer, com os números que nós temos, que o está a acontecer é uma restrição gigantesca do acesso das pessoas à lista de espera de casas", concluiu.