“Constitucionalistas dizem que a eleição pode ser realizada nos dias 17 ou 23 de maio”, afirmou o primeiro-ministro.

“Vamos tomar a decisão em breve”, acrescentou.

O partido conservador Lei e Justiça, no poder, defende que as presidenciais venham a ser realizadas por correspondência, porque a recandidatura do presidente Adnrezej Duda, apoiado pelo governo, está à frente nas sondagens.

Para o partido que lidera o Executivo, o voto por correspondência “é seguro”.

A oposição pretende adiar as eleições presidenciais ”um ano ou dois” por motivos de segurança sanitária.

A poucos dias do início do mês de maio, os procedimentos legais necessários para a realização das eleições ainda não foram adotados pelo Parlamento, levantando questões sobre a possibilidade de manutenção das datas propostas pelo governo.