No momento em que estas palavras estão a ser escritas, falta apenas atribuir quatro mandatos para completar os espaços em falta no hemiciclo da Assembleia da República.

Isto porque falta contar os chamados votos da emigração. Todavia, a história conta-nos que esses boletins normalmente elegem deputados ora do PS, ora do PSD. Dada a aritmética eleitoral, pouco contaram para mudar o panorama instalado desde ontem ao fim do dia.

O que é que este nos diz? Os resultados destas legislativas já tiveram consequências imediatas e outras poderão surgir nos próximos dias. Além de que há várias conclusões a traçar, quanto aos vencedores e aos vencidos.

O que é que tudo isto significa para a democracia? No seu discurso de vitória, António Costa — que poderá vir a ser primeiro-ministro por 10 anos — disse querer “reconciliar os portugueses com a ideia das maiorias absolutas”, já que “estabilidade é bom para a democracia e não uma ameaça para a democracia” e que tal não significa “o poder absoluto” nem “governar sozinho”.

Esta foi, de resto, a quarta vez que a dissolução da Assembleia da República resultou numa maioria absoluta — será este um novo sinal de que os eleitores optam pela certeza de um Governo estável perante o possível caos político? Ou, fazendo uso das palavras de Costa, de que “os portugueses mostraram um cartão vermelho à crise política”?

Mas há outras implicações a ter em conta, como por exemplo o peso que as sondagens poderão ter tido no desenlace destas eleições. Na última semana de campanha as projeções indicavam um empate técnico entre PS e PSD, mudando no domingo, mal fechadas as urnas em todo o país, para antecipar a vitória socialista.

Como tem sido apontado, há a real possibilidade de muitos eleitores terem recorrido ao voto útil no PS. Como escreveu hoje Francisco Sena Santos, “perante as incertezas de uma maioria de direita dependente da extrema-direita ou o risco de um Portugal empatado e exposto a crises sucessivas, na hora de votar impôs-se o desejo de estabilidade com o já conhecido”.

Além disso, urge reconsiderar aspectos perniciosos para a saúde democrática, desde a “futebolização” do discurso político — dos seus atores e de comentadores que tendem a reduzir a disputa entre vencedores e perdedores dos debates e a estratagemas de governação, obscurecendo o conteúdo das propostas — à continuidade de um dia de reflexão obsoleto, especialmente quando já se pode votar antecipadamente.

Outra questão é a forma como os círculos plurinominais estão organizados, levando que muitos votos sejam completamente inconsequentes e isso penalize alguns partidos — o CDS-PP, por exemplo, teve mais votos no cômputo geral que o PAN e o Livre, mas não elegeu qualquer deputado.

O que se segue agora? Marcelo Rebelo de Sousa recebe os oito partidos que conseguiram representação parlamentar entre terça e quarta-feira. O objetivo será, além de medir o pulso ao novo Parlamento, indigitar António Costa como primeiro-ministro. Findada a crise política, é o PS que continua à frente dos desígnios do país. Resta saber com que Governo.