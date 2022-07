António Costa chega ao primeiro debate parlamentar do estado da nação da XV Legislatura com um executivo em funções há pouco mais de três meses e meio.

A seu favor tem o mais elevado crescimento económico da União Europeia, 6,5% de acordo com as previsões de Bruxelas, e um défice que poderá ficar abaixo dos 1,9% inscritos no Orçamento para 2022. Pelo contrário, e como consequência agravada pela guerra da Ucrânia, a inflação atingiu os 8,6% em junho, num ano em que os trabalhadores da administração pública tiveram um aumento de 0,9%, e os juros de Portugal a 10 anos superam atualmente os 2,3%.

Além da incerteza que caracteriza a atual conjuntura económica e financeira, o Governo foi confrontado com situações de caos nos aeroportos por causa da falta de agentes do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e com urgências hospitalares encerradas em fins de semana prolongados por falta de médicos. Em ambas as situações, o executivo socialista anunciou planos de contingência para atenuar os problemas até ao final do verão.

Recorde-se ainda o recente "caso do aeroporto": em 29 de junho, o Ministério das Infraestruturas publicou um despacho a dar conta de que o Governo tinha decidido prosseguir com uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passava por avançar com Montijo para estar em atividade no final de 2026 e Alcochete e, quando este último estivesse operacional, fechar o Aeroporto Humberto Delgado. No dia seguinte, António Costa revogou a decisão e Pedro Nuno Santos pediu desculpa publicamente, o que valeu ao governo duras críticas de desgovernação.

Este é o pano de fundo de um debate que acompanhamos aqui, no essencial, ponto por ponto:

António Costa iniciou o debate dizendo que "vivemos tempos exigentes de governação", em que é preciso "não perder o foco" quanto ao futuro;

Sobre a situação na Ucrânia, o primeiro-ministro lembrou todos os apoios dados por Portugal;

Remetendo depois para o aumento da inflação, Costa referiu que o país seguiu por "três vias essenciais": conter o preço da energia na medida do possível, apoiar as empresas e auxiliar as famílias mais carenciadas;

"É hoje claro que com o prolongar da guerra o efeito da inflação é mais duradouro do que o inicialmente previsto", frisou António Costa. Por isso, vai ser considerado um novo pacote de medidas em setembro;

