“As empresas têm um importante papel enquanto agentes motores do crescimento e do desenvolvimento regional”, salientou Raul Almeida, vice-presidente daquela CIM.

Para o também presidente da Câmara Municipal de Mira, “apostar na competitividade é imperativo para o desenvolvimento económico e social da Região de Coimbra”.

“São as empresas o motor de crescimento desta região, pelo que é o nosso dever, enquanto decisores políticos, criar mecanismos de apoio para as mesmas”, referiu, citado num comunicado que a Comunidade Intermunicipal enviou à agência Lusa.

A Autoridade de Gestão do Centro 2030, em colaboração com esta CIM e com o Conselho Empresarial da Região de Coimbra, promoveu hoje uma ação de divulgação sobre os apoios às empresas.

“Encontram-se abertos avisos de concurso direcionados a territórios de baixa densidade. Estão ainda abertos avisos de concurso direcionados a território que não são classificados como sendo de baixa densidade”, informou.

Nesses avisos, segundo a nota, "é dado um claro enfoque a operações que se proponham produzir bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de valor mais alargadas e geradoras de maior valor acrescentado, contribuindo para reforçar a orientação exportadora e a competitividade externa" da economia nacional.

“Pretende-se estimular o investimento empresarial de natureza inovadora, promovendo a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa e o reforço da sua competitividade externa, através da diferenciação, diversificação e inovação”, sublinhou a