Um cidadão português foi hospitalizado e submetido a coma induzido na sequência de um ataque violento na cidade costeira de Eastbourne, no sul de Inglaterra, no fim de semana, confirmou hoje fonte do Governo.

O cidadão, de 20 anos, foi encontrado pela polícia cerca das 8:20 da manhã de domingo com ferimentos substanciais na cabeça e corpo, tendo sido hospitalizado em estado grave, mas estável, indicou a polícia do condado de Sussex. O sargento detetive Jason Hoadley, que está a investigar o caso, adiantou que a polícia considera este um "ataque violento mas isolado", cujos autores poderão ser conhecidos da vítima. O caso acontece menos de três meses depois de um outro português, de 25 anos, na mesma cidade, também vítima de agressões, resultando na hospitalização em estado grave devido a ferimentos na cabeça. Segundo uma fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, este continua internado, estando o caso a ser seguido pelos serviços consulares que também estão em contacto com a respetiva família. O ataque teve lugar em 8 de outubro por volta das 17:30 na rua em pleno dia, o que levou a polícia a fazer vários apelos públicos a pedir informações de potenciais testemunhas. Quatro portugueses, Rui Perreira, de 28 anos, Max Perreira, de 23 anos, Bruno Tavares, de 22 anos, e Carlos Semedo, de 24 anos, foram detidos e acusados, aguardando julgamento no tribunal criminal de Lewes.