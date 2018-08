A Unidade de Saúde de Recardães, no concelho de Águeda, vai reabrir na segunda quinzena de agosto renovada e com reforço clínico, anunciou hoje o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga.

De acordo com a mesma fonte, o posto de Recardães, que integra a Unidade de Cuidados Personalizados de Águeda III do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do Baixo Vouga, irá contar com mais um médico, passando a ter dois clínicos.

Esta situação, adianta o ACeS do Baixo Vouga, “permitirá a inscrição de, pelo menos, mais trezentos cidadãos do concelho de Águeda que ainda não disponham de médico de família ou que pretendam ser acompanhados nesta Unidade por uma questão de proximidade de residência”.

Neste momento estão a ser realizadas obras de requalificação no interior do edifício, da responsabilidade da Junta de Freguesia de Recardães e da Câmara de Águeda, que irão possibilitar melhorar as condições de conforto dos utentes e dos profissionais de saúde que colaboram nesta unidade.

A Unidade de Cuidados Personalizados de Águeda III integra os polos de Travassô, Recardães, Mourisca do Vouga e Fermentelos e possui sete médicos para servir 10.660 utentes.