No início do conflito, a Rússia comprometeu mais de 120 grupos táticos de batalhão, cerca de 65% de toda a sua força de combate terrestre, referiram os britânicos.

Mais de um quarto dessas unidades provavelmente tornaram-se ineficazes para o combate, segundo as informações fornecidas pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

As Forças Aerotransportadas VDV constituem um corpo de paraquedistas de elite do exército russo com estatuto de força especial subordinada diretamente ao Comando Supremo das Forças Armadas da Federação Russa.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou cerca de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,4 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.