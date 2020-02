"Eu fui a Viana a cavalo numa cana" — Não é montadas numa cana, como diz a lengalenga, mas à boleia dos sociais-democratas que as atenções mediáticas vão para o Norte: o 38.º Congresso do PSD arranca esta sexta-feira e vai consagrar o reeleito Rui Rio como presidente, tendo como incógnitas o grau de mudanças na nova direção e como se manifestarão as fraturas de uma eleição interna muito disputada. O Congresso tem arranque previsto para as 21:00, com a apresentação da moção global de estratégia pelo líder Rui Rio, que voltará a falar aos congressistas no domingo.

Sobre o novo coronavírus, cientistas chineses defenderam hoje que o pangolim, um pequeno mamífero em risco de extinção e um dos animais mais contrabandeados do mundo, pode ter sido o transmissor do novo vírus, que já matou 636 pessoas na China. O pangolim poderia ter servido como "hospedeiro intermediário" entre o morcego e os seres humanos, segundo o novo estudo, citado pela imprensa estatal chinesa.

Na justiça, os magistrados do Ministério Público contestam uma diretiva da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a intervenção da hierarquia em processos judiciais, podendo modificar ou revogar decisões tomadas anteriormente. Hoje a PGR vem esclarecer que as alterações em causa não atribuem à procuradora-geral poderes acrescidos de intervenção direta em processos e que os magistrados têm o dever de recusar ordens ilegais.

Em véspera de clássico de futebol, a PSP avisou já que o sistema de segurança montado para o FC Porto - SL Benfica será de “tolerância zero” e “implacável para com situações de conduta violenta e engenhos pirotécnicos”.

O encontro entre o FC Porto e o Benfica, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem do portuense Artur Soares Dias.

Noutras contas, soube-se hoje que Espanha tem uma das piores situações de pobreza da União Europeia, "falhando" a ajuda aos mais vulneráveis e "não levando a sério" os direitos sociais. As conclusões são do relator da ONU sobre pobreza e direitos humanos, após uma viagem de dez dias a seis comunidades autónomas de Espanha.

Philip Alston referiu ter percebido a existência de “duas Espanhas muito diferentes”, com uma percentagem muito alta da população “a viver acima das suas possibilidades”, situação pela qual responsabiliza a política adotada no país nos últimos 10 anos. “A recuperação após a recessão deixou muitas pessoas para trás porque as políticas económicas beneficiam as empresas e as pessoas mais ricas”.

A seca. Ontem falei também de água, aqui nesta rubrica. Repito hoje: Portugal continental manteve-se no final de janeiro em seca meteorológica nas regiões a sul do Tejo enquanto o Baixo Alentejo e o Algarve estavam nas classes de seca moderada e severa, segundo o Boletim Climatológico do IPMA.

Para o fim de semana, duas sugestões:

Em Serralves, no Porto, por três euros pode assistir a Djamilia, de Aminatou Echard, na Casa do Cinema Manoel de Oliveira. Esta viagem pictórica pela paisagem do Cáucaso é uma procura pela insubmissa personagem que dá título ao livro de Aïtmatov e um retrato polifónico das mulheres quirguizes e do que é ser mulher nesta região do mundo. Estreou no Festival de Berlim de 2018 e foi exibido um pouco por todo o mundo desde então. Este documentário intimista sobre aquilo que define a liberdade estreia agora em Portugal. É no domingo, às 17.

De entrada livre, em Lisboa, pode já fazer um passeio pelo novo Parque Ribeirinho do Oriente, uma antiga faixa industrial que se prolonga por 600 metros à beira do Tejo, a partir da Doca do Poço do Bispo. Junto às antigas docas, as grades que impediam o acesso à antiga zona industrial desapareceram e, além dos espaços ajardinados com espécies autóctones, foram construídas ciclovias, espaços para correr ou circular e parques infantis. Foram também construídos equipamentos de apoio, como casas de banho e um espaço para bicicletas, duas cafetarias e uma biblioteca ou espaço de troca de livros, em antigos contentores marítimos adaptados.

Em qualquer lado, cinema: os óscares estão aí. Pode acompanhar a entrega das estatuetas douradas, na madrugada de domingo (9 de fevereiro) para segunda-feira, aqui no SAPO24. Rita da Nova, Guilherme Fonseca e Pedro Silva vão ser os atores principais do nosso acompanhamento — que vai seguir a celebração do cinema noite dentro.