CSKA de Moscovo, Bayern de Munique e RB Leipzig. O que é que estas três equipas têm em comum? Pouca coisa. As duas primeiras já ganharam títulos europeus. As duas últimas são do mesmo país. Mas a única característica que as une a todas é terem sido as equipas com que o Benfica jogou (e perdeu) em casa na ronda inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões nos últimos três anos.

Talvez pareça estranho estar a começar um texto com uma comparação destas, mas o futebol, como todos os desportos, vive do contexto. O Benfica partiu para esta edição da Liga dos Campeões com o fantasma das más prestações nesta prova nas últimas duas edições, pelo que importava dar um pontapé no historial, de preferência em direção à baliza adversária.

Com a estreia de Bruno Lage — a ver o jogo da bancada — na prova, esperava-se que o Benfica — apesar de não estar a fazer um arranque de campeonato com a mesma potência com que terminou o anterior — entrasse na Champions de peito cheio, fazendo esquecer a mediocridade dos últimos anos de Rui Vitória nesta competição. Só que tal não aconteceu.

Para começar, o Benfica entrou com várias surpresas no onze. Parte do núcleo duro dos encarnados manteve-se, com Odysseas na baliza, Ruben Dias e Ferro no centro da defesa, Pizzi na ala direita e o duo de médios voltando a consistir em Fejsa e Taarabt, este tornando-se cada vez mais preponderante na equipa.

Só que Bruno Lage, que já mostrou uma e outra vez como não tem receio de fazer grandes alterações à equipa em momentos importantes, fez mudanças de deixar qualquer adepto benfiquista sem unhas mal se soube a convocatória do onze titular.

Com André Almeida retirado de novo da convocatória, o técnico promoveu mais uma estreia de uma jovem promessa do Seixal em jogo europeu. No alto dos seus 18 anos, Tomás Tavares foi colocado na ala direita da defesa, mantendo-se Grimaldo dono do outro lado. Outra novidade foi a chamada de Franco Cervi para a esquerda do meio-campo, ele que ainda não tinha somado quaisquer minutos de jogo este ano, com Rafa Silva remetido para o banco. Por fim, já que a dupla Seferovic - Raul de Tomás tardava em produzir resultados concretos (entre os dois há apenas um golo marcado desde o início da temporada), veio Jota para o lugar do espanhol, que avançou para a vaga deixada pelo suíço.