Apoios

Governo quer lançar novas linhas de crédito num total de 7.000 milhões de euros

O Governo pediu na segunda-feira à Comissão Europeia autorização para aprovar novas linhas de crédito, no valor global de 7.000 milhões de euros, para apoiar as empresas face à pandemia de covid-19, revelou hoje o ministro da Economia.

Novo Banco já disponibiliza moratória para crédito à habitação

O Novo Banco já está a disponibilizar aos clientes a moratória para crédito à habitação, uma medida de apoio às famílias no âmbito da pandemia de covid-19, e pretende responder aos pedidos em 24 horas, foi hoje anunciado.

Bancos vão continuar a contabilizar juros mesmo sem clientes pagarem

Os bancos vão continuar a contabilizar os juros e demais encargos dos créditos com moratória, mesmo nos meses em que estejam suspensos de pagamento, segundo fontes do setor financeiro consultadas pela Lusa.

Airbnb vai destinar 250 milhões de dólares para ajudar anfitriões prejudicados pelo Covid-19

O Airbnb anunciou esta segunda-feira, 30 de março, que vai destinar 250 milhões de dólares para ajudar os anfitriões que sofreram perdas financeiras pelos reembolsos pagos aos hóspedes que cancelaram as suas estadias devido à pandemia do novo coronavírus.

Petição na Internet quer sócios-gerentes abrangidos por 'lay-off'

Uma petição com cerca de 16.500 subscritores está a circular na Internet e apela ao acesso dos sócios-gerentes de empresas ao regime de ‘lay-off’ criado pelo Governo, devido à pandemia da covid-19.

Governo já recebeu 3.600 pedidos de empresas para adesão ao novo 'lay-off'

O Governo já recebeu 3.600 pedidos de empresas para aderirem ao regime ´lay off´ lançado na semana passada, disse hoje a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

CGTP quer mais apoios para trabalhadores e micro e pequenas empresas

A CGTP defendeu hoje junto do Presidente da República a necessidade de serem melhorados os apoios aos trabalhadores e às micro e pequenas empresas, para enfrentarem os constrangimentos causados pela covid-19.

Espanha aprova subsídio extraordinário de desemprego

O Governo espanhol aprovou hoje a concessão de um subsídio extraordinário de desemprego de 440 euros por mês aos trabalhadores temporários cujo contrato tenha terminado durante o "estado de emergência" e não tenham direito a outros apoios.

Em destaque O que é preciso para salvar a economia? De Espanha aos Estados Unidos, esta é a resposta Em Espanha os serviços de água, luz e gás não poderão ser cortados por falta de pagamento. Em França, Emmanuel Macron prometeu um apoio financeiro ilimitado às empresas. E nos Estados Unidos foi implementado um pacote de medidas de apoio económico no valor de 2,2 biliões de euros. Estas são as medidas que os países estão a adotar para combater as consequências económicas do novo coronavírus. O apoio do Estado às empresas e às famílias durante a pandemia é suficiente? Bruno Janeiro, analista da Air Trading, fala com João Dinis sobre as medidas que Portugal e outros países tomaram para ajudar as empresas a manterem-se à tona durante a pandemia do Covid-19. Serão suficientes?

Empresas & Negócios

Valor médio das compras 'online' sobe 6% desde registo do primeiro caso de covid-19 em Portugal

O montante médio das compras no comércio 'online' aumentou 6% desde o registo do primeiro caso de covid-19 em Portugal, para 39,7 euros, divulgou hoje a SIBS, entidade gestora do sistema de cartões de débito e da rede Multibanco.

TAP avança com ‘lay-off’ para 90% dos trabalhadores

A TAP vai avançar com um processo de ‘lay-off’ para 90% dos trabalhadores e com a redução do período normal de trabalho em 20% para os restantes colaboradores, informou hoje a companhia aérea numa mensagem aos funcionários.

Volkswagen, Porsche e BMW param produção até 19 de abril na Alemanha

Os construtores de automóveis germânicos Volkswagen, Porsche e BMW vão prolongar a interrupção na produção na Alemanha por mais 10 dias, até 19 de abril, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Portugueses vão menos a supermercados, mas compram mais

Os portugueses reduziram a afluência às lojas para adquirir alimentos e produtos de higiene, optando por comprar mais de cada vez, de acordo com um inquérito da Centromarca, a partir de dados compilados pela Kantar.

Com as pessoas em casa, as operadoras de transporte registam reduções da procura entre 60% e 90%

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) revelou hoje que alguns operadores de transporte de passageiros, rodoviários e ferroviários, comunicaram reduções na procura entre os 60% e os 90%, desde a implementação de medidas excecionais contra a Covid-19.

O maior editor de jornais dos EUA prevê cortes salariais face à crise por Covid-19

A Gannett, a maior editora de jornais dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira licenças rotativas e cortes salariais para a sua equipa, destacando as dificuldades no setor dos media devido à pandemia do novo coronavírus.

British Airways suspende operações no aeroporto britânico de Gatwick

A companhia aérea British Airways suspendeu todos os voos do aeroporto britânico de Gatwick devido aos efeitos económicos provocados pelas medidas impostas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Science4you: Empresa portuguesa de brinquedos altera produção para fazer óculos de proteção individual

A empresa de brinquedos nacional Science4you está a utilizar as suas equipas e materiais de modo a fazer face às necessidades que existem no mercado durante o surto do novo coronavírus. De brinquedos infantis passou a produzir óculos de proteção, mas quer começar rapidamente a produzir gel desinfetante.

O que eles disseram

“Tem muito a ver com a forma como o dissemos. Não fomos suficientemente empáticos, e isso levou a resistências. Expressámos bem o que não queríamos, mas não conseguimos fazer passar o que queremos. Eu deveria ter feito melhor”

Ministro holandês admite que mostrou pouca "empatia" com sul da Europa

"Tenho a profunda convicção de que a crise financeira de 2008/2010 teve um impacto muito negativo em muitos países europeus precisamente porque a forma que as autoridades encontraram de lidar com ela foi a austeridade. Acho que num contexto como este – em que temos uma crise que vem de fora, que se impõe às comunidades, aos governos e aos países e determina uma paragem tão abrupta da atividade económica – só se sai desta crise com uma grande capacidade de apoiar o crescimento da economia"

Seria "um erro trágico" reagir à crise com austeridade, disse o ministro da Economia, Siza Vieira