O foco é o cliente. Se o cliente quer (e o regulador deixa) eles estão lá para dar resposta. E ao fazer isso estão a forçar os bancos tradicionais a surfar a onda das fintech, isto é, dos negócios financeiros suportados em novas tecnologias. Cada vez mais comuns — e populares —, estas novas empresas primam pela rapidez, pela comodidade (o seu gestor de conta está tão longe quanto o seu telemóvel) e sobretudo por cobrarem menos taxas. Como é que eles conseguem isso? Não têm de suportar uma estrutura de custos tão grande (balcões abertos ao público, funcionários...) e, assim sendo, podem cobrar menos pelos serviços. E que serviços são esses? Aqueles em que o dinheiro voa sem trocos nem notas.

Já ouviu falar da Revolut? A plataforma online que permite fazer pagamentos e levantar dinheiro no mundo inteiro a taxas reduzidas tornou-se tão popular que em abril, por altura da entrega do IRS, as Finanças tiveram de vir esclarecer se os contribuintes eram ou não obrigados a declarar as contas que tinham nesta aplicação. A empresa foi criada há quatro anos, hoje já opera em 35 países, e o seu fundador, Nikolay Storonsky, esteve esta quinta-feira na Web Summit a partilhar um painel com Anne Boden, CEO do britânico Starling Bank, e Zach Perret, fundador e CEO do Plaid, empresa que desenvolve a estrutura que permite às aplicações "ligarem-se" às contas de vários clientes. O painel moderado por Felix Salmon, da Axios, tinha como ponto de partida uma provocação: "O dinheiro está morto, o que segue?" — mas foi o próprio a admitir que a premissa não convence.

Zach Perret créditos: Harry Murphy/Web Summit via Sportsfile

Temos um mundo sem trocos nem notas ao virar da esquina? Ainda não, mas para lá caminhamos, aponta Zach Perret. "O dinheiro não está morto, é óbvio, as pessoas ainda andam com dinheiro no bolso. Mas temos assistido a uma enorme adesão às fintech e cada vez mais está no passado aquele conceito de que todas as tuas relações financeiras estão associadas a um único banco ou que desces a rua para falar com um gestor de conta num balcão".

Diz Zach que "as pessoas querem poder interagir com o seu dinheiro sem ter de falar com um humano, atender telefones ou enviar documentos a alguém. Acho que estamos no início da transformação digital no setor financeiro. Estamos a ver vários consumidores a usar produtos de fintech, mas nem todos se convertem totalmente a este tipo de bancos ou serviços. No entanto, suspeito que vamos ver isso a acontecer dentro de alguns anos".

Apesar destas novas empresas não permitirem fazer tudo — não é como se pudesse fazer através delas um crédito à habitação, por exemplo —, o que é que leva os clientes a optarem por estas soluções. "Estão insatisfeitos com os seus bancos?", questiona Felix. Anne tem outra leitura: "os clientes têm cada vez mais ferramentas ao seu dispor para dar resposta a diferentes necessidades no seu dia-a-dia e os bancos tradicionais não estão a conseguir acompanhar a mudança".

Segundo a CEO do Starling Bank, um novo banco (ou "neobanco") que não tem balcões físicos, os players tradicionais estão "desde a crise financeira [de 2008] focados nos seus próprios problemas. Eu sei, eu trabalhei lá, e cheguei à conclusão de que o antigo sistema estava quebrado. Portanto, a melhor forma de dar aos clientes o que eles querem é criar um banco novo".

Quando Anne fala num sistema quebrado refere-se a uma estrutura onde o tamanho e a burocracia são os grandes travões da inovação.

"Os grandes bancos vão copiar tudo o que nós [fintech] fizermos nos próximos dois anos, portanto vão andar sempre dois anos atrás de nós. Além disso, vão copiar-nos em cima da estrutura existente, portanto não é uma batalha de inovação, é uma batalha de custos. Eles vão acabar por chegar à conclusão de que têm de se focar em determinadas linhas de negócio, terão de fazer escolhas, e aí sim teremos uma total reconfiguração do setor bancário", diz Anne.