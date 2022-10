A tradição ainda é o que era e "O sapo e o escorpião", o podcast de política da MadreMedia, volta a desafiar João César das Neves, economista, professor catedrático na Universidade Católica Portuguesa e autor de diversos livros, para comentar a proposta de Orçamento do Estado para 2023, entregue na Assembleia da República esta segunda-feira.

Afinal, o que podemos esperar da economia portuguesa na era de António Costa e o que vai acontecer à carteira dos portugueses no próximo ano? Particulares e empresas veem a sua vida a andar para trás, condicionados pelo aumento do custo de vida e pela guerra na Ucrânia. Vamos ficar pior ou melhor depois do Orçamento de Fernando Medina?

As contas do Terreiro do Paço serão dissecadas pelo ex-conselheiro de Cavaco Silva e os leitores do SAPO24 também podem participar através do envio de perguntas para o e-mail osapoeoescorpiao@madremedia.pt até ao meio dia de quinta-feira. Uma conversa que promete não deixar nada como antes.

A proposta apresentada pelo governo começará a ser discutida no Parlamento esta sexta-feira e o debate na generalidade termina dia 27 de outubro, para dar lugar à discussão na especialidade e à apresentação de propostas de alteração até dia 11 de novembro. A votação final do OE2023 acontecerá a 25 do próximo mês.

Se ainda não está a par das alterações propostas, saiba aqui, ponto por ponto, o vai mudar. E vamos ver se, como afirmou João César das Neves no início deste ano, o país "fica contentíssimo com os bombons que o senhor primeiro-ministro está a tirar do orçamento como se fossem benesses extraordinárias que vêm do bolso dele".