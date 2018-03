A opinião de Manuel Cardoso

O stock de sardinha duplicou de 2016 para 2017 e o “The Shape of Water” (“A forma da água”), filme no qual um peixe faz amor louco com um ser humano, foi o grande vencedor dos Óscares. Cláudia Pascoal — que tem um apelido ligado à indústria bacalhoeira — venceu o Festival da Canção. Jonas, que chegou a residir no interior de uma baleia, marcou mais três golos. Vivem-se bons dias para os animais aquáticos, com a exceção de Emílio Peixe, que viu um recorde seu ser batido na semana passada por um Rafael que é Leão.

EPA/PAUL BUCK