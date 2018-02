As canções finalistas desta segunda semifinal juntam-se às já apuradas: "Só por Ela" (composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira), "(sem título)" (composta e interpretada por Janeiro), "Para sorrir eu não preciso de nada" (Júlio Resende/Catarina Miranda), "Pra te dar abrigo" (Fernando Tordo/Anabela), "Anda estragar-me os planos" (Francisca Cortesão e Afonso Cabral/Joana Barra Vaz), "Zero a zero" (Benjamim/Joana Espadinha) e "Sem medo" (Jorge Palma/Rui David).

O pontapé de saída da edição número cinquenta do Festival da Canção ficou marcado por um erro na contagem que deu origem a uma alteração de finalistas e a um pedido de desculpas por parte da RTP aos telespetadores e artistas. Daniel Deusdado, diretor de programas da estação pública, explicou na altura que o erro foi cometido por uma das pessoas responsáveis por receber os votos vindos do público (televoto).

A segunda noite do evento musical que escolhe o representante português na Eurovisão acontece já este domingo, pelas 21h00, no Estúdio 1 da RTP. A emissão pode ser também acompanhada na RTP Internacional e RTP Play.

Depois de uma dupla masculina na apresentação da primeira semifinal, agora será a vez das senhoras, com Sónia Araújo e Tânia Ribas nos comandos da emissão.

No artigo de antevisão à primeira semifinal, explicámos todas as novidades desta edição. Da escolha dos compositores ao lançamento de excertos de 45 segundos dos temas em competição, são várias as mudanças. Ora recorde aqui.

De Diogo Piçarra a Sequin: as 13 músicas

A estação pública lançou um convite a 22 compositores para que apresentassem uma canção original inédita, conforme a matriz do último ano. A estes juntaram-se o convidado de Salvador Sobral, dois autores que responderam ao concurso promovido pela Antena 1 e outro selecionado pelo júri do programa “Master Class” da mesma estação de rádio. Tal como na edição passada, foram os compositores a fazer o convite aos intérpretes para cantar as suas canções.

São estes os temas, intérpretes e compositores da primeira semifinal do Festival da Canção. Percorra a galeria para ficar a conhecer.

Ao contrário da primeira semifinal, nesta gala teremos duas canções em inglês. “All Over Again”, de Ana Miró, também conhecida do público por Sequin, com composição de Bruno Cardoso (ou Xinobi); e “Sunset”, de Peter Serrado, o lusodescendente nascido no Canadá que interpretará o seu próprio tema.

Esta será também a via escolhida por Diogo Piçarra, com “Canção do Fim”, e por Daniela Onís, vencedora do concurso masterclass da Antena 1, com “Pra lá do rio”.

O homem forte de Balla, Armando Teixeira, escolheu Lili, dos seus Bulllet, para cantar “O voo das cegonhas”. "Sobre nós", composta pela rapper portuense Capicua, terá voz de Tamin, dos Cais do Sodré Funk Connection. Do mesmo supergrupo lisboeta (e de tantos outros projetos) participará também o produtor e baixista Francisco Rebelo, que convidou David Pessoa para cantar “Amor veloz”.

João Afonso disse a Rita Ruivo: "Anda daí"; e ela irá. Já Susana Travassos será a “Mensageira” de Aline Frazão, compositora e um dos nomes mais sonantes da nova geração de músicos angolanos.

O também Paulo Flores convidou Minnie e Rhayra para "Patati Patata" e o cabo-verdiano Tito Paris escolheu Maria Inês Paris, que é sua sobrinha e se destacou no The Voice Portugal, para interpretar “Bandeira azul”. Do concurso de talentos da RTP vem também Cláudia Pascoal, a escolha de Isaura para cantar "O jardim".

A voz dos Delfins convidou Dora Fidalgo, que nos idos anos 90 acompanhou juntamente com a irmã, Sandra Fidalgo, a banda de “Saber Amar”. "Arco-Íris (Assim cantou Zaratustra)" é o título da música da dupla. Se Miguel Angelo repete a passagem pelo Festival, em 1985 os Delfins concorreram com o tema "A Casa na Praia", Dora pode voltar a pisar os palcos da Eurovisão, já que em 1989 participou como voz de suporte do grupo Da Vinci.

Votação e o "Júrisidro"

Os finalistas e vencedor são encontrados por votação do público (50%) e votação do júri (50%), num modelo inspirado no que tem vindo a ser seguido pela EBU (Eurovision Broadcast Union) nos últimos anos.