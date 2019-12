Eram 7h da manhã. Muito frio e humidade. Tudo bons elementos para estarmos no nosso quentinho. Mas não foi isso que aconteceu no SAPO24 e no Reino Unido (vá, com impacto em dimensões populacionais um bocadinho diferentes). É que um dia decisivo estava a começar. Os britânicos estão a ir hoje às urnas para uma eleição que vai ditar o futuro do país de Sua Majestade e as relações com a União Europeia - e nós estamos a acompanhar ao minuto.

Primeiros sinais de agitação

Ainda não eram 8h e já os eleitores publicavam fotos das filas para votar. Isto tinha tudo para ser entediante e mais do mesmo, não fôra os britânicos presentearem-nos com cenas bem caricatas. Desde um Elmo que acompanhou (em protesto) Jeremy Corbyn, aos eleitores que levam os amigos de quatro patas para as urnas, passando pelas mesas de voto em lavandarias, veja aqui algumas das melhores imagens do dia.

Agitações que nos distraem do essencial (mas que também ajudam a olhar para o mundo)

Enquanto isso, do outro lado do oceano, chegava mais um tweet do Presidente norte-americano. Não sobre as eleições, mas sobre a jovem rapariga sueca que não tem saído do centro das atenções nos últimos tempos: Greta Thunberg. "Relaxa, Greta, relaxa!”, escreveu Donald Trump, numa publicação em que diz ser “ridícula” a nomeação da ambientalista para Personalidade do Ano. “Greta tem de aprender a controlar a sua raiva e ir ver um bom filme antigo com um(a) amigo(a)!”, foram as palavras do Presidente.

A jovem não fez por menos: depois de anteontem se ter apropriado do “pirralha” de Bolsonaro na sua descrição biográfica no Twitter, agora inspirou-se em Trump e descreve-se como “Uma jovem a trabalhar nos seus problemas de gestão da raiva. Neste momento a relaxar e a ver um bom filme clássico com um(a) amigo(a)”.

Curioso como nos dias que correm os caracteres colocados num simples espaço descritivo de uma rede social podem contar tanto sobre as dinâmicas da política mundial.

Achocalhanços que merecem ser celebrados

Já a meio da tarde, chegou uma notícia que agita, de forma colorida, a cultura portuguesa. Os Caretos de Podence foram declarados Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Agora, aquelas figuras tradicionais mascaradas que animam o chamado Entrudo Chocalheiro da aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros juntam-se ao Fado e ao Cante Alentejano. E, se ainda não conhece os Caretos (pode saber mais sobre eles aqui e aqui), anote na agenda: o próximo Carnaval de Podence é entre 22 e 25 de fevereiro de 2020.

Enquanto o globo gira, o Reino Unido continua à espera da sua sorte

Não é um referendo ao Brexit, mas quase. Serão estas a últimas eleições com terras de Sua Majestade no bloco europeu? Ou os trabalhistas vão ter oportunidade de voltar atrás com o divórcio?

Caro leitor, pode ficar descansado que, como lhe disse ao início, nós aqui ficamos a garantir que não lhe escapa nada. No momento em que escrevo estas linhas faltam menos de duas horas para as urnas fecharem. Se, entretanto, quiser saber mais sobre estas eleições, deixo-lhe aqui algumas sugestões de leitura que preparámos para si: Porque é que Boris Johnson é um político com um carisma controverso? Será Jeremy Corbyn um esquerdista radical esquivo sobre o tema do Brexit? Sabia que os eleitores de Uxbridge e South Ruislip podem decidir quem recebe as chaves de Downing Street e que Boris Johnson corre o risco de não poder ser primeiro-ministro se se fizer história neste distrito eleitoral? Isto é o que está em causa nestas eleições e estes são os futuros cenários possíveis.

Antes de me ir embora: Sexta-feira 13 é um dia controverso, de azar ou sorte, mas no caso de Montalegre é mesmo de festa. Na chamada “noite das bruxas”, as ruas enchem-se de gente a partir das 13h13. O ponto alto das festividades é protagonizado pelo padre António Fontes, a quem cabe fazer a tradicional queimada, uma bebida feita à base de aguardente, limão, maçã, canela e açúcar e que “esconjura todos os males”.

O meu nome é Margarida Alpuim e hoje o dia, entre chocalhos culturais e políticos, foi assim.