A tentação em resumir estes dias com tudo o que há para dizer sobre o coronavírus é muita. As notificações que caem nos nossos telemóveis falam da epidemia. As notícias que passam na televisão falam do vírus. As manchetes dos jornais e dos sites noticiosos quase não mostram outra coisa.

A verdade é que há notícias que têm vários capítulos, uns maiores do que outros. Pelo mundo, o Covid-19 já causou cerca de 2.800 mortos e infetou de 82.000 pessoas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Também já há pessoas curadas em Itália. E a China espera ter o surto controlado no final de abril. Será que a primavera traz boas notícias?

Tudo o que há para saber sobre este tema está condensado neste artigo, que continuamos a atualizar, para que não se perca. Mas vamos a outras notícias, também com vários capítulos associados:

— Sobre o acidente na Segunda Circular: A PSP vai analisar as imagens das câmaras de vigilância urbana da Damaia, na Amadora, e outras difundidas nas redes sociais relacionadas com o funeral das três pessoas que morreram num aparatoso acidente na Segunda Circular, em Lisboa.

— (Ainda) sobre o Brexit: O governo britânico admite abandonar as negociações com a União Europeia para um acordo pós-Brexit se não houver progressos até junho, refere um documento publicado hoje com a posição do Reino Unido.

— Novamente o "Segredo dos Deuses": A Entidade Reguladora para a Comunicação Social deliberou que a TVI vai ter de transmitir direito de resposta da IURD, no âmbito das reportagens 'O Segredo dos Deuses', "ao longo de nove dias" sucessivos.

— Sobre os 725 anos de um Mosteiro que vai ter nova vida: A Câmara de Odivelas assumiu a gestão do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, em Odivelas. Neste momento, vários projetos estão em cima da mesa — e um deles passa por revitalizar o espaço como residência universitária do ISCTE.

— Das novelas para uma ultramaratona em BTT: Rui Porto Nunes, um dos protagonistas da série Morangos com Açúcar, é um dos concorrentes de uma prova de bicicleta de montanha considerada épica. Tem o Cabo Ocidental da África do Sul como pano de fundo e dura oito dias. A 15 de março, o ator acaba, por sorte e engano, na linha de partida, ao lado de campeões olímpicos do mundo.

Sabendo que hoje o dia foi (em parte) assim, eu sou a Alexandra Antunes e quero deixar-lhe duas sugestões para que o dia de amanhã ou os próximos possam ser novos capítulos na sua história, olhando para o passado: