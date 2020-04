30 de abril, 09h30. Reunião do Conselho de Ministros no Palácio Nacional da Ajuda.

Não há provavelmente reunião mais aguardada do que esta nas últimas semanas. A promessa é de que no final se fique a saber quais são os primeiros negócios a abrir portas segundo os planos do governo para uma retoma gradual.

Rui Rio, que à saída de uma reunião hoje com Costa disse que "não lhe competia" dizer o que o Governo vai fazer, não deixou de levantar o véu sobre algumas das medidas que estão a ser ponderadas: o pequeno comércio abre já, os restaurantes e grande lojas vão ter de esperar.

Entretanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Direção-Geral da Saúde desdobram-se em recomendações para o regresso ao trabalho, entre as quais incentivar os trabalhadores a medir a sua temperatura, reforçar a higiene dos espaços, garantir distâncias de segurança entre funcionários ou criar divisórias, paragens para lavar as mãos, entre outras.

Em vésperas de anúncio de retoma, estes são os números da pandemia em solo nacional: Portugal regista até hoje 973 mortos associados à covid-19, mais 25 do que na terça-feira, e 24.505 infetados (mais 183), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção Geral da Saúde. O número de recuperações subiu de 1389 para 1470, mais 81 face a esta terça-feira.

E não é só nos hospitais que se combate o vírus, são várias as frentes em curso para que não sejamos apanhados desprevenidos na curva de uma segunda onda. Há dois meses que o Instituto Ricardo Jorge trabalha noite e dia para responder aos pedidos de análises de amostras suspeitas da covid-19, havendo dias que chega a fazer 800 testes num total de mais de 320 mil realizados. A reportagem da Agência Lusa leva-nos ao interior dos seus laboratórios.

Um dia se fará registo do tempo da pandemia que tomou o mundo de assalto em 2020 — e o SAPO24 já começou. No segundo episódio da série A Vida em Tempos de Pandemia o João Dinis falou com David Miranda, empresário no ramo das cozinhas que conta que num dia estava a colocar panfletos na loja para implementar medidas de higiene e segurança, para no outro dia ter de fechar o espaço onde tem o seu showroom de cozinhas. Acreditamos que muitos empresários se identificarão com o seu relato.

Noutras paragens, mas ainda a marcar o dia de hoje — porque o mundo não é só covid —, destaque para o facto de Boris Jonhson, o primeiro-ministro britânico, ter anunciado que foi pai de um menino. Ainda lá fora, Joe Biden vai somando apoios — desta vez foi Hillary Clinton — e alinha-se para ser o candidato democrata a enfrentar Donald Trump na corrida à Casa Branca. Por cá, a defesa de Rui Pinto pediu o afastamento do juiz Paulo Registo do julgamento do processo, acusando-o de violar o direito de reserva e de já ter formulado um pré-juízo condenatório do criador do Football Leaks. Ainda no que à justiça diz respeito, o Sporting foi forçado a pagar os três milhões de euros devidos ao treinador de futebol Sinisa Mihajlovic, na sequência de uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (de recordar que o técnico sérvio foi contratado em junho de 2018 pelo então presidente Bruno de Carvalho, mas, poucos dias depois acabou por ser despedido pela comissão de gestão liderada por Sousa Cintra, que contratou José Peseiro).

Não podia despedir-me sem sugestões:

A primeira é a leitura desta reportagem do SAPO24, um trabalho abrangente com vários testemunhos sobre o ensino à distância: "Professores, alunos e pais. O encerramento das escolas e o dever de confinamento obrigou estes três grupos a mudar radicalmente a sua forma de estar no ensino. E não faltam desafios. De alunos sem computadores a professores ainda a tentar saber como avaliá-los, este é o retrato do ensino à distância forçado pela pandemia".

A segunda é — como não podia deixar de ser — a de mais uma edição da newsletter Acho que Vais Gostar Disto, hoje assinada pela Maria Falcão Santos. É o menu? "Livros que viraram bons filmes e pecados no mundo do cinema".

Por fim, para marcar na agenda, na próxima sexta-feira, temos mais uma edição do "Conversas de Roupão com Samuel Úria", que desta vez convidou Gisela João. Se a fadista vai ou não respeitar o dress code... é esperar para ver, a partir das 16h00, no Instagram do SAPO24.

O meu nome é Inês F. Alves e Hoje o Dia foi Assim.